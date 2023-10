Olivia Rouamba, ministre des Affaires étrangères du Burkina : « La démocratie oui, mais il le faut à l’africaine »

(Lomé, le 22 octobre 2023) Lomé, la capitale togolaise a abrité le weekend écoulé, le Forum Paix et Sécurité. Cet événement international de deux jours, a été marqué par la tenue de plusieurs panels, et s’est voulu un cadre africain d’échange et de partage d’expériences sur la paix, la sécurité et l’avenir du continent africain.

Les panels organisés à l’occasion, ont porté sur « les transitions politiques » qui rythment la vie de plusieurs pays de la sous-région. Les participants sont venus de l’ONU, de l’Union Africaine, de la CEDEAO, de l’Alliance des Etats du Sahel et d’autres représentants venus du monde entier. Le Burkina Faso y a été représenté par S.E Mme Olivia Ragnaghnewendé Rouamba, ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur. Dans son intervention, elle a soutenu la nécessité pour les Etats africains d’avoir un mode de gouvernance politique qui tiennent compte de leurs réalités. « La démocratie oui, mais il le faut à l’africaine. Quand on prend certains pays comme les Etats-Unis, ils ont eu leur traversée du désert aussi, jusqu’à être là où ils sont. », dira S E Mme Olivia ROUAMBA. En marge des travaux la cheffe de la diplomatie burkinabè et son homologue du Mali, ont été reçus par le président togolais Faure GNASSINGBE. Les trois personnalités ont échangé autour de sujets qui sont d’actualité et d’intérêt, pour les peuples burkinabè malien et togolais. DCRP/MAECR-BE Source: https://lefaso.net/

