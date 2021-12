Pour dénoncer l’arrestation arbitraire et demander la libération pure et simple de Dr Oumar Mariko, le Mouvement Démocratique et Populaire (MDP) a tenu un point de presse mercredi le 9 Décembre dans l’après-midi au siège de la radio Kayira, sise à Djelibougou. L’évènement était présidé par le Secrétaire général dudit mouvement Djibril Diallo qui avait à ses côtés Bah Salimata Coulibaly, Mamoutou Sidibé et la secrétaire permanente Maïmouna Coulibaly.

Suite à la fuite sur les réseaux sociaux des propos injurieux de Dr Oumar Mariko à l’encontre du Premier ministre Choguel Kokalla Maïga qui a conduit à son arrestation, le Mouvement Démocratique et Populaire (MDP) a décidé de monter au créneau en fustigeant les autorités de la transition.

A l’entame de ses propos, le Secrétaire général du MDP dira que depuis leur arrivée au pouvoir, les militaires ne font que déplacer les problèmes, sans apporter des solutions à la hauteur des attentes des Maliens. Selon lui, la situation sécuritaire ne fait qu’empirer et au lieu de chercher des solutions à cette situation, ils s’adonnent à des arrestations arbitraires à Bamako. Ce qui lui fera dire que le pays ne peut pas se construire sur la base d’une justice inféodée au pouvoir militaire.

« S’attaquer à Dr Mariko, c’est s’attaquer au symbole de la lutte démocratique et nous exigeons le départ des restaurateurs de la dictature. Nous dénonçons avec la dernière rigueur cette arrestation et cette justice à double vitesse » a déclaré M. Diallo. Cette arrestation, dit-il, leur pousse à rompre définitivement tout lien avec le régime actuel et qu’ils le combattront désormais.

Pour sa part, Bah Salimata Coulibaly a affirmé qu’après l’incarcération de Kaou Djim pour son droit à la liberté d’expression, voilà aujourd’hui le camarade Dr Oumar Mariko à son tour sous mandat de dépôt pour des motifs inacceptables. Selon elle, il devient évident que le régime politique en place est engagé dans une démolition systématique des acquis démocratiques. « Depuis la mise en place du régime actuel, les hommes politiques sont vilipendés, voués aux gémonies. Et ils qualifient les trente ans de la démocratie de tous les noms d’oiseaux » a-t-elle martelé.

A ses dires, le MDP revendique l’héritage de la révolution du 26 mars 1991.Avant d’affirmer que ces manouvres du régime en place visent à réécrire l’histoire de notre pays. Ce qui passe, selon elle, par la banalisation des martyrs par lui, alors que le préambule de la Constitution est consacré en leur mémoire.

« Toutes les manœuvres sont vouées à l’échec car les démocrates et patriotes de quelque bord que ce soit sous la direction du MDP sonnent la mobilisation générale de tous les partis démocratiques » a-t-elle lancé.

Par Fatoumata Coulibaly

