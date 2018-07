Le programme de société de Dramane Dembélé se décline en vision, constat et propositions autour de six chantiers : éducation et emploi, défense et sécurité, création des richesses, gouvernance territoriale, culture et santé. Pour lui, l’émergence du Mali passe par la mise en œuvre de ses chantiers.

Comme annoncé dans son ouvrage le Nouveau pacte social solidaire, Dramane Dembélé estime son programme de société refondateur au service de l’homme malien. “Le Mali éternel est plus qu’un territoire, il est un peuple, un Etat, une République et une nation. Il est un destin commun appelé à résister aux appels de l’instabilité. La démocratie et la République ont des instruments de veille que la morale érige en sanctuaires inviolables de notre propre vérité politique et personnelle. La grande guerre à gagner est et reste l’édification d’un Mali pour nous tous”, expliquera-t-il à la faveur d’un point de presse.

C’est pourquoi, ajoutera-t-il, il se décline en vision, constat et propositions autour de six chantiers à réaliser dont : l’éducation et l’emploi, la défense et la sécurité, la création des richesses, la gouvernance territoriale, la culture et la santé, l’intégration et la diaspora.

D’abord dans le domaine de l’éducation, il faut l’organisation des assisses nationales réunissant tous les acteurs du secteur afin d’enrichir les expériences passées. Parce qu’il urge aujourd’hui de poser les jalons de la Nouvelle école ouverte (Néo) afin de développer de nouvelles pédagogies alternatives prenant en compte les acquis et les méthodes classiques actives mais ouvertes à l’innovation.

“La sécurité d’une nation passe par son système éducatif. Nous allons impliquer les populations dans la collecte de renseignement surtout dans les Zones à haut risque (ZHR). Ensuite adopter une stratégie d’endiguement afin d’étouffer la menace à défaut de l’anéantir in extenso, la réduire pour limiter les rayons de mobilité et de nuisances et intégrer les dimensions géostratégiques et partenariales dans les solutions de sécurisation et de stabilisation avec les pays frontaliers, en matière de sécurité”, ajoutera-t-il.

Plusieurs autres chantiers trouveront leur salut par la prise en compte de ses priorités, déclarera-t-il, invitant les citoyens à voter pour un Mali émergent.

Bréhima Sogoba

