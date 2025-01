Fidèle à sa tradition, le Président du CNID Faso Yiriwa Ton, Me Mountaga Tall, a présenté ses vœux à la presse et à travers elle à l’ensemble du peuple malien. Connu pour son soutien à la tradition, son discours de cette année avait tout l’air d’un réquisitoire sans concession contre la transition. Sans langue de bois, il a fustigé certaines pratiques et dénoncé sans ambages les tares de la gouvernance sous le Général Assimi Goita. Les différentes crises n’ont pas été occultées qu’elles soient sécuritaire, avec la lutte contre le terrorisme, politique, voir sociale. Il est dans son rôle en tant que leader politique, mais ce qui a surpris plus d’un observateur c’est surtout le ton et les mots utilisés pour dénoncer les failles de la gouvernance. Il semble se vêtir de sa robe d’avocat pour monter au prétoire et défendre le peuple qu’il a pourtant oublié un moment. Me TALL, porte-parole du M5 RFP tendance Oumarou Diarra, a-t-il vu ses ambitions contrariées pour tomber à bras raccourci sur la gestion actuelle de la transition ? Le Président du CNID Faso Yiriwa Ton reviendra-t-il désormais à ses fondamentaux d’homme politique courageux et convaincu ?

C’est la 26ième édition de la présentation des vœux de Me Tall à la presse. Cette constance et cette considération qu’il a pour la presse font de lui l’ami de la presse malienne. Connu pour son ton modéré et diplomatique, Me Mountaga Tall n’a pas cette fois-ci été tendre avec ses amis de la transition. Fustigeant la gouvernance sans boussole et sans vision de la transition qui conduit le Mali à une aventure sans issue, Me Mountaga Tall proposerait une fin enviable plutôt que celle tragique de la transition. Pour ce faire il souhaite de tout cœur une réhabilitation de la politique. La crise qui a le plus attiré son attention pour ne pas dire provoqué l’ire chez Me Tall, c’est la crise énergétique avec ses conséquences incommensurables sur la vie socioéconomique. Il souhaite voir la fin urgente de cette crise qui n’a que trop duré et dont les effets néfastes se font sentir. Pour lui le mois sacré de ramadan pointe à l’horizon à cet effet, il demande aux autorités de prendre à bras le corps cette épineuse et urgente question afin de trouver une réponse idoine voire nécessaire. Que dire de la cherté de la vie qui est l’une des conséquences des délestages incessants. Me Tall affirme qu’il est temps de penser aux maliens qui, durant trois longues années ne broient que du noir. Certains ont perdu leurs emplois d’autres sont en quête d’emplois bref la délicate situation socio-économique du pays ne donne aucun espoir et occasionne une paupérisation à outrance. Pourquoi ce brusque réveil de Me Tall s’interrogent ses détracteurs ? Et pourtant le Mali est dans cette situation depuis plus de trois ans martèlent-ils et c’est seulement maintenant que Me Tall dénonce ces tares.

Me TALL, porte-parole du M5 RFP tendance Oumarou Diarra, a-t-il vu ses ambitions contrariées pour tomber dans l’opposition à la transition ?

Son discours semble sonner le glas de la lune de miel entre le M5 RFP tendance Oumarou Diarra, dont il est le porte-voix et la direction militaire de la transition. A juste raison quand on sait que les deux tendances qui se sont coalisées pour venir à bout du régime IBK sont celle des militaires et la tendance politico-civile. Me Tall faisant partie de la dernière tendance celle qui a été écartée de la gestion. Il a des bonnes raisons de se plaindre de sa situation, surtout qu’il avait été pressenti pour succéder à Choguel K Maiga à la primature. Ce poste aurait dû revenir à un cadre du M5 RFP en dépit des divergences au sein du Mouvement. A coup sûr Me Tall a vu ses ambitions contrariées c’est pourquoi il s’est revêtu de son manteau d’opposant à la transition sans l’affirmer clairement. La trahison étant l’une des règles de la politique, va-t-on assister à un divorce total ? Les semaines et mois permettront d’en savoir clair.

Me Mountaga Tall reviendra-t-il désormais à ses fondamentaux d’homme politique courageux et convaincu ?

Il a été connu pour ses prises de position courageuses, par ses grandes ambitions pour le Mali, mais ces derniers temps il semble troquer son manteau d’homme politique courageux à la veste d’opportuniste et de fin calculateur à la recherche de strapontins. Cela ne ressemble pas à Me Tall. Ce grand leader du Mouvement démocratique ne devrait non seulement pas s’accoquiner à des putschistes, mais aussi et surtout la défense des valeurs démocratiques devrait être son leitmotiv. Donc qu’il revienne à ses fondamentaux d’homme politique libre, courageux, désintéressé, patriote et surtout cet homme politique qui est intéressant à observer. Il doit rassurer les militants de son parti et ces nombreux maliens qui croient en lui et qui lui font encore confiance. Il est temps qu’il soit la locomotive qui tire les wagons de la démocratie pour les amener à bonne gare. Qu’il sonne le grand rassemblement de la classe politique afin de convenir d’une feuille de route pour le Pays enlisé !

Youssouf Sissoko

