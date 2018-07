Dans la course présidentielle pas mal de mouvements, associations, jettent leur dévolu sur l’un des candidats pour l’accorder leurs voix au scrutin du 29 juillet prochain. C’est dans ce cadre que le candidat de l’URD, l’honorable Soumaila Cissé, chef de fil de l’opposition a reçu les soutiens de vote de l’ancien ministre, ambassadeur Me Hassan Barry et le grand artiste de renommé international Salif Keita et leurs sympathisants. Les cérémonies de la déclaration ont eu lieu, le lundi 2 juillet 2018, en premier dans la salle de conférence des locaux du bureau du chef de fil de l’opposition à Badalabougou et en second lieu dans l’enceinte du Mouffou à Kalaban Coro, présidées par le vice-président de l’URD, Ibrahim N’Diaye, accompagné par une forte délégation.

Dans sa déclaration de soutien à la candidature de Soumaila Cissé, à l’élection présidentielle du 29 juillet prochain, Me Hassan Barry souligne qu’il est venu chez le candidat Soumaila Cissé pour exprimer son soutien et celui de ses nombreux amis dans le pays. « Je vous soutiens, car je suis convaincu, de par votre carrière professionnelle et politique, que vous êtes le plus apte à nous sortir, à sortir le pays du tracas dans lequel il patauge depuis plusieurs années », dit-il. En venant ici, ajoute-t-il, je voudrais lancer un pathétique appel, à l’ensemble des maliens et maliennes de se ressaisir pour sauver le Mali. A l’en croire, l’occasion est aujourd’hui donnée à tous ceux qui ont, ne serait-ce qu’une once d’amour pour leur pays, de changer le cours de l’histoire, de refuser de céder au fatalisme et de s’engager résolument à donner une autre image du Mali propre dans son acception la plus noble ; dans sa création d’emploi et du Mali débarrassé de la corruption, du népotisme, du clientélisme, des clans mafieux. Selon lui, il faut reconstruire le Mali dans tous ses segments dans l’intérêt exclusif des maliens. « Je voudrais être de ce combat avec vous, et je reste convaincu que notre candidat, Soumaila Cissé mesure l’ampleur de la tâche et saura redonner l’espoir à tout un peuple », estime-t-il.

Quant à Salif Keita, il révèle qu’il soutiendra le candidat Soumaila Cissé sans ambiguïté et lance un appel aux 180 clubs qui portent son nom et ses fans de sortir massivement pour voter le candidat Soumaila Cissé au 29 juillet prochain. Selon lui, il n’est pas contre qui que ce soit mais le pays a besoin d’un nouveau leader pour le sortir de l’ornière. A ses dires, Soumaila Cissé a des relations qui peuvent aider le Mali à prospérer, donc les maliens doivent voter pour lui pour cette fois-ci. « Soumaila Cissé connait ce pays, connait ses problèmes aussi, il est connu à l’extérieur. Est-ce qu’il ne peut pas faire sortir le Mali du gouffre dans lequel il est ? C’est la question que je me suis posée. Et ma réponse a été de l’essayer, de lui donner la chance de faire ses preuves. C’est pour cette raison que j’ai décidé de lui apporter mon soutien total », déclare-t-il.

Lors de ces deux cérémonies, le vice-président de l’URD, Ibrahim N’Diaye au nom du candidat Cissé, la direction de campagne a remercié les deux personnalités emblématiques venues apporter leur soutien au candidat Soumaila à l’élection présidentielle du 29 juillet prochain. Selon lui, ils ont pu faire un bon choix et au bon moment et qu’ils ne seront pas déçus de leur choix. « Je sais que Soumaila Cissé, président du Mali, sera avec des gens qui ne seront pas des inconditionnels du pouvoir, qui lui rappelleront à tout moment ce qu’ils ont promis au peuple malien. Et connaissant bien l’homme, étant un homme d’écoute et de dialogue, il ne ménagera aucun effort pour respecter ses engagements », rassure-t-il.

B. KONE

Commentaires via Facebook :