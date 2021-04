Présidentielle du 2022 : Moussa Timbiné dément son soutien à l’homme d’affaire Seydou Coulibaly

Cité par certains médias et sur les réseaux sociaux comme un soutien à la candidature du patron de l’entreprise CIRA, Seydou Coulibaly, à la prochaine présidentielle, le président du mouvement de RPM, Moussa Timbiné a formellement démenti ces informations dans un communiqué publié par sa cellule de communication.

Dans ce communiqué, l’entourage de l’ancien président de l’Assemblée nationale du Mali, Moussa Timbiné explique qu’il leur a été donné de constater, depuis la semaine dernière, des publications sur les réseaux sociaux, des articles de presse lui prêtant un éventuel soutien à Seydou Mamadou Coulibaly, candidat déclaré à la future élection présidentielle.

« Vu la persistance de ces désinformations,…Président Moussa Timbiné dément formellement ces allégations mensongères », dément l’équipe de communication de celui qui a occupé pendant quelques mois le perchoir du Mali. Les communicants de Monsieur Timbiné de poursuivre en inviter les auteurs de ces articles de presse de bien vouloir s’informer à la source. Toujours dans ce document de démenti, le communiqué d’informer que jusque qu’à ce jour, « il n’existe aucune caution morale ou un quelconque soutien manifesté par le Président Moussa TIMBINÉ en faveur d’une quelconque supposée candidature »

Moussa Timbiné, faut-il ajouter, appartient à une formation politique depuis deux décennies. Sous les couleurs du parti Rassemblement pour le Mali, il a été élu conseiller à la maire de la commune V, deux fois député à l’Assemblée nationale et il est présentement le secrétaire général de la section RPM commune V. Les rivalités nées au lendemain des élections législatives contestées de mars-avril 2020 lors de la course pour la présidence du perchoir entre Moussa Timbiné et le député de Dioïla, Mamadou Diarrassouba, et qui ont conduit à son arrestation par les putschistes du 18 août 2020 ont freiné ses activités politiques. Le RPM a organisé une série de conférence régionale à travers tout le pays récemment, Moussa Timbiné, en tant que président des jeunes, n’a daigné participer à aucune de ses rentrées politiques. Lors de ces rencontres, le président du RPM, Bocary Tréta, avec qui Moussa Timbiné est en brouille, a annoncé que les tisserands auront leur candidat à la présidentielle prochaine.

De quoi nous amener à dire que malgré les relations difficiles qu’il entretient avec son parti, Moussa Timbiné serait dans une mauvaise posture en voulant soutenir une autre candidature différente de celle de son parti à la présidentielle. En attendant, ces communicants laissent planer le doute sur sa position et se réserve le droit de porter plainte contre toute personne qui s’aventure à véhiculer des informations que Moussa Timbiné soutien un tel candidat.

Au delà de ces clarifications, les proches de l’ex-député de la commune V le présente comme « un démocrate, un républicain convaincu », qui a toujours eu du respect pour les hommes et les femmes engagés à servir le Mali. « Qu’il manifestera ce même respect à l’égard de toutes les candidatures déclarées ou non déclarées en vue à la prochaine élection présidentielle », ont –t-il conclu.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :