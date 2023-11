Rassemblement pour le Développement et la Solidarité (RDS) : Les 20 ans de combat du parti sur la scène politique malienne fêtés

Le Rassemblement pour le Développement et la Solidarité (RDS) a commémoré, le samedi 11 novembre 2023, le 20ème anniversaire de sa création. A cette occasion, une manifestation a été organisée couplée à une conférence nationale numérique à la maison des aînés de Bamako. La cérémonie a enregistré la présence des représentants de plusieurs partis politiques au Mali. C’était une occasion pour les militantes et militants du parti d’affirmer leurs 20 ans de combat sur la scène politique malienne, mais aussi de réaffirmer leurs convictions et ambitions pour le Mali.

Le parti a adressé un message de paix aux gouvernants et aux gouvernés pour que s’installe et se consolide la bonne gouvernance, à travers notamment, la lutte contre la corruption, le respect des biens publics, la bonne gestion et une justice équitable au Mali. Dans son allocution, le président du parti, Younouss Hameye Dicko, a rappelé que leur formation politique est créée le 12 novembre 2013. Le parti commémore ainsi ce 20ème anniversaire dans la plus grande simplicité, comme le recommandent les circonstances dans lesquelles vivent les populations du Mali, la crise sécuritaire qu’imposent des bandits sans foi ni loi, des terroristes invétérés et ceux qui se réclament de l’Islam djihadiste. « Par rapport à tous ces maux, nous prions Dieu pour qu’il éloigne de nous, toutes ces terribles calamités. Nous profitons de ce moment pour implorer Dieu afin qu’il réserve son Paradis éternel à tous ceux qui sont morts sur les champs de bataille et même ailleurs », a déclaré le président. Selon lui, le renforcement de l’unité et de la solidarité nationale, peut contribuer à combattre ces crises auxquelles le pays fait face. C’est dans ce cadre, a-t-il déclaré, qu’avec une société politique et civile apaisée et une bonne gouvernance, le peuple connaîtra la fin de toutes les souffrances ambiantes du moment. Ainsi, à propos de la bonne gouvernance, il a souligné qu’il est de notoriété publique que le Président de la transition le colonel Assimi Goïta est en train de déployer des multiples efforts pour l’atteinte du mieux vivre au Mali dans les villes comme dans les campagnes. « Aujourd’hui, les efforts déployés par le Président sont perceptibles et visibles par tous. Nous félicitons les éléments des forces de défense et de sécurité qui consacrent leurs vies pour garantir la paix et la sécurité sur toute l’étendue du territoire national du Mali. Notre quête de paix et de sécurité, de bonne santé et de mieux vivre, sera encore renforcée, si nous instaurons dans notre pays, une ambiance de fraternité, de concorde, de paix, d’entraide et de solidarité », a estimé le président du parti. Le professeur Younouss Hameye Dicko fait le bilan des 20 ans de sa formation sur la scène politique malienne, notamment le rôle d’éveil des consciences des populations maliennes ; le combat au sein de certaines alliances avec d’autres partis et associations. « Le RDS a été de tous les combats pour le Mali », a-t-il conclu.

Moussa Samba Diallo

