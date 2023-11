Reconquête éclaire de la ville de Kidal : La tête pensante le ‘’TGV’’ de la classe politique malienne Choguel Maiga

Certains le surnomment le ‘’tigre de Tabango’’, d’autres le ‘’vaisseau amiral’’ de la classe politique malienne. Mais pour bon nombre de Maliens, il est le malade qui ne veut pas mourir ou le train à grande vitesse ‘’TGV’’ qui dame le pion à la classe politique à travers ses décisions audacieuses. Il faut dire qu’en ce 21 eme siècle, il a marqué à tout jamais l’histoire de l’Afrique contemporaine.

Pourtant personne n’a vu venir cet homme à la corpulence d’un bénéficiaire de l’action de solidarité ‘’tam-tam pour l’Ethiopie’’ du nom de l’œuvre de solidarité contre la famine organisée par les artistes africains pour voler au secours du pays de Mengistu Hailé Mariam en 1984. Les grands hommes ne meurent jamais sans briller tel est le cas du Docteur Choguel Maiga qui a été piétiné pendant plus d’une décennie par un certains ‘’mouvement démocratique’’ qui lui en voulait à mort parce que défenseur du bilan du général président Moussa Traore. C’est pourquoi en 1993 quand il a osé défendre le bilan du parti unique l’Union démocratique du peuple malien (UDPM), le pouvoir de l’ADEMA a lancé à ses trousses tous les chiens de garde de la République. Mais en homme futé, il a pu échapper à tous les pièges. C’est cet homme leader du Mouvement du 5 juin Rassemblement des forces patriotiques (M5 RFP) et non moins président du Mouvement patriotique pour le renouveau (MPR) qui sera à l’origine de la configuration du Sahel et même de l’Afrique suite à sa nomination comme Premier ministre après la rectification de la transition. Quelques mois après la signature de son décret de nomination par le tout nouveau Président de la transition chef de l’Etat Colonel Assimi Goite successeur du vieil colonel major Bah Ndaou, il allait marquer au fer rouge la présence de l’Afrique à la 76 eme Assemblée générale des Nations Unies. A la surprise générale le premier responsable de l’administration malienne qui a le don de haranguer les foules dans un discours historique du haut de la tribune du palais de verre de Manhattan dira que : « la France a abandonné le Mali en plein vol ce faisant le Mali va diversifier ses partenariats dans un cadre multilatéral ». Cette seule phrase sera accueillie sous un tonnerre d’applaudissements. Celui qui aura battu le record de la moyenne la plus élevée du baccalauréat malien dans une série scientifique va encore surprendre, quand il déclarera tout haut ce que les dirigeants de l’Afrique murmuraient tout bas la partition programmée du Mali à travers l’opération Takuba, une initiative funeste de la France. Devant les représentants des chancelleries occidentales en poste à Bamako, il dira que Takuba signifie sabre en tamasheq en clair selon le Premier ministre le mot signifie sans aucun doute la ‘’palestinisation’’ du Mali en territoire du nord, du centre et du sud. C’est suite à la résolution 2690 que le Mali sous le leadership éclairé du Colonel Assimi Goita, chef de l’Etat, de l’ensemble de la hiérarchie militaire incarné par le ministre de la défense et des anciens combattant colonel Sadio Camara et du chef d’état major général des armées le général Oumarou Diarra allait reprendre progressivement le contrôle de toutes les emprises cédées par la MINUSMA dans une opération éclaire qui va surprendre le monde. Mais la communauté internationale était pessimiste quand, il s’agissait de reprendre la ville de Kidal et ses casernes militaires. Même des Maliens qui gardaient en mémoire le souvenir du 21 mai 2014 qui a vu l’armée malienne refluer dans le désordre vers Gao étaient très anxieux. Pendant que le doute était dans les esprits des uns et des autres, le détenteur du diplôme rouge dira a hua et à dia qu’après 6 3 ans de faute historique sur fond de chantage de certains leaders du nord sous le sceau d’un irrédentisme déguisé sous couvert de revendications utopiques, il fallait y mettre fin. Rappelons que lors d’un débat télévisé en face du grand humoriste Gabriel Magma Konate sur la chaine du continent Africable en 2018, Choguel affirmait avec courage et confiance qu’il y’aura un jour des hommes et des femmes qui vont rendre au Mali son honneur et sa dignité. Ce grand jour est arrivé le 14 novembre 2023, avec l’entrée triomphale des troupes gouvernementales dans la ville de Kidal prise en otage pendant 11 ans par une poignée de terroristes déguisés en leaders indépendantes d’une Azawad qui ne dépasse guère la superficie d’un oued. Peu avant cette victoire éclatante, le chef de l’exécutif lancera un dernier appel à Iyad Aghaly leader du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans à qui le Mali a tout donné pour préserver la paix et Amadou Koufa leader du Front de libération du Macina de se soustraire des mains d’une certaine puissance en déposant les armes . Il a fait cette offre de paix alors que ces deux énergumènes ont fait couler trop de sang malien au nom d’un djihadisme qui date du moyen âge. Le leader politique malien le plus célèbre n’a-t-il pas rappelé que cinq cents bandits armés ne sauraient prendre en otage le Sahel et l’Afrique profitant des failles du pouvoir central. Les superstitieux diront que le ‘’Tigre de Tabango’’ a le don de maniller les cauris, il n’en n’est rien, il faudrait simplement dire que le mensonge à une fin. Dans son ouvrage intitulé les rebellions au nord du Mali : des origines à nos jours , Choguel expose brillamment les raisons pour lesquelles il y’a chaque fois des vendettas dans le septentrion malien et les remèdes appropriés pour y mettre fin. Il faut dire que depuis la rectification de la transition les autorités ont discrètement procédé à une mise à niveau des FAMas avec le soutien de la grande Russie qui a fourni sans compter armes, minutions et instructeurs militaires. Lors de sa visite au Mali, le Ministre des affaires étrangères de la Russie Serguei Lavrov à au nom du président Vladimir Poutine réaffirmé le soutien de Moscou à l’unité nationale du Mali. C’est parce que la France a été sournoise au Mali qu’elle a été poussée vers la sortie. Le Mali a toujours été ouvert sur le monde mais elle ne sera plus jamais ce pays où n’importe qui viendra essuyer ses chaussures. Les enfants de Kidal pourront à nouveau aller à l’école, danser dans les rues grâce à la tête pensante d’un homme le ‘’TGV’’ de la classe politique malienne le Docteur Choguel Kokalla Maiga n’a-t-on pas coutume de dire que dans l’histoire des grandes nations, c’est des meneurs d’hommes qui posent les grandes actions. Le drapeau malien flotte désormais sur la tour la plus élevée de la ville de Kidal symbole du Mali eternel.

Badou Sidi Koba

