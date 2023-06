La branche Baber Gano du RPM était face à la presse pour annoncer sa prise de position par rapport au referendum constitutionnel la semaine dernière au CICB. Opposé à la branche Boukary Tréta, le RPM Baber Gano dit officiellement oui et invite les militants à voter pour le oui le 18 juin lors du référendum.

Ils étaient, entre autres, Mahamadou Diarrassouba, Nango Dembélé, Baber Gano, Mahamane Baby, des secrétaires généraux de sections et de fédérations de sections, et d’autres responsables du parti au CICB pour unanimement dire oui.

En plus de ce oui comme la plupart des partis, le Rassemblement pour le Mali (RPM) a aussi promis de vulgariser le contenu du projet de Constitution, de faire une mobilisation massive le jour du référendum et de voter le oui.

Aux dires des responsables du RPM, le projet de Constitution prend en compte beaucoup de propositions de leur mentor, le président feu IBK dans son projet de 2017. Ils ont dénombré une dizaine de points communs entre le projet en cours et le projet que feu le président IBK avait porté.

Il s’agit, entre autres, du Sénat et la nomination des 1/3 de ses membres par le président, certains points de renforcement du pouvoir du président, la suppression et la création de certaines institutions. Le RPM s’y reconnait donc et a appelé à voter le oui, ont clamé les chefs du Tisserand.

Baber Gano, Mamadou Diarrassoubou et autres responsables du parti ont profité de l’occasion pour lancer un appel solennel à leur frère, ami et camarade du parti RPM, à revenir, selon eux, à de bons sentiments et à privilégier la cohésion et la solidarité au sein du parti. Cela fait plusieurs mois qu’une procédure a éclaté au sein du parti, et est en train de faire de scission entre les membres du RPM. “Reviens notre frère. Reviens camarade !”, a lancé Mahamadou Diarrassouba à l’endroit de Dr. Boukary Tréta.

Koureichy Cissé

