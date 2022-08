Les rideaux sont tombés sur les travaux de la réunion délocalisée de la commission mixte du Parlement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) à Bissau (Guinée Bissau). La cérémonie de clôture a été présidée par le 2è vice-président du Parlement de la Cedeao, Malam Sani Chaibou Boubacary.

Le thème retenu était «Regard critique sur la politique environnementale et la stratégie en matière de climat de la Cedeao, ainsi que sur la revue biennale de la production agricole et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les États membres». À travers des communications et exposés animés par les experts, les parlementaires ont porté leur attention sur la Politique environnementale et la Stratégie climat de la Cedeao tout en évaluant les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la politique régionale en matière de production agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les pays membres. Cela permettra désormais de faciliter leurs délibérations sur le budget de ces programmes, ce dans l’exercice de leurs fonctions de contrôle telles que prévues par l’acte additionnel relatif au renforcement des prérogatives du Parlement.

L’exercice a aussi permis aux députés d’avoir une bonne compréhension de la stratégie climat régionale et du processus de revue biennale de la production agricole et la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la Région. Les participants sont dorénavant aptes à mieux accompagner la Commission de la Cedeao pour une mise en œuvre réussie de ces programmes notamment par l’approbation de mécanismes de financement et d’un budget adéquat et l’exercice de contrôles réguliers et opportuns. Le 2è vice-président du Parlement de la Cedeao a salué l’intérêt que les participants accordent aux préoccupations de la région. Cela, de son avis, témoigne de l’esprit de solidarité qui continue de se renforcer pour vaincre les obstacles qui se dressent encore sur le chemin de l’intégration et du développement dans notre espace. Pour Malam Sani Chaibou Boubacary, la rencontre a atteint tous ses objectifs.

La stratégie d’adaptation au changement climatique et les actions nécessaires à l’amélioration de la production agricole en vue d’assurer la sécurité alimentaire dans la région ont fait l’objet de fructueuses discussions. La réunion qui a été très interactive a permis de partager les expériences et les perspectives des pays dans le domaine du changement climatique, de la production agricole et de la situation alimentaire de la Région. Ainsi, les membres de la Commission mixte se sont accordés de manière consensuelle sur l’importance et le caractère opportun du thème de la réunion. Cependant, ils ont observé que ces derniers temps la Région a été confrontée à des phénomènes météorologiques tels que des précipitations erratiques et imprévisibles, des inondations, des sècheresses. S’y ajoutent des érosions tant côtières qu’intérieures et la hausse des températures. Le constat de la réunion est que tous ces phénomènes sont causés par le changement climatique. Ce qui, à son tour, a un impact direct sur la production agricole et l’insécurité alimentaire et nutritionnelle des populations et des pays de la Région.

Par ailleurs, il est ressorti que tous les pays de la Région sont confrontés à des déficits de production et de disponibilité alimentaire. Et de larges franges de la population souffrent de la faim et d’une mauvaise alimentation. Les participants ont ainsi conclu qu’il est urgent que les gouvernements et les dirigeants proposent des solutions innovantes et durables pour relever ces défis du changement climatique et de la production agricole. Cela, pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. Ainsi, plusieurs recommandations ont été formulées. Il s’agit donc pour la Commission de la Cedeao de mener des recherches pour la déforestation. Des investissements devront aussi être faits pour développer des sources d’énergie alternatives telles que le gaz butane, l’énergie solaire et d’autres matériaux biodégradables à utiliser dans la cuisine domestique et pour d’autres besoins domestiques.

Par ailleurs, les autorités régionales, nationales et locales devront s’associer et collaborer pour appliquer les règlements visant à prévenir la pollution des rivières et des terres agricoles par des activités comme l’exploitation minière illégale. Il faut aussi retenir la nécessité de mobiliser le secteur privé dans les États membres et les investisseurs pour investir dans des programmes et projets sur le changement climatique. En ce qui concerne le Parlement de la Cedeao, il devra œuvrer avec les gouvernements respectifs afin de s’assurer que ceux-ci décaissent les financements qu’ils se sont engagés à octroyer comme fonds de contrepartie pour la mise en œuvre des programmes et des projets portant sur le changement climatique et la production agricole. Les parlementaires doivent aussi travailler avec les gouvernements pour rationaliser le financement des donateurs et prioriser les exigences nationales plutôt que les conditions des donateurs.

Par ailleurs, la Commission mixte devrait faire du thème de sa prochaine réunion délocalisée, la libre circulation et le commerce des produits agricoles et alimentaires à travers des frontières communautaires. L’atteinte de cet objectif permettra la réalisation de 45% de la sécurité alimentaire dans la Région. En marge des travaux, les députés de la Commission mixte ont été reçus par le président de la Guinée Bissau. Umaro Sissoco Embalo a abordé avec ses hôtes plusieurs aspects relatifs à la place de l’agriculture dans notre Région. Il a assuré les parlementaires de son soutien au processus de renforcement des prérogatives du Parlement.

Envoyée spéciale Mariam A. TRAORÉ

Commentaires via Facebook :