Le grand Hôtel de Bamako a servi de cadre à la rentrée politique de la CODEM, le mardi 1er mai, sous la houlette du président du parti, Housseyni Amion Guindo, en présence du vice président, ex-maire de la commune III, Abdel Kader Sidibé, du 4ème vice président, Souleymane Makamba Doumbia, des présidents des femmes et des jeunes ainsi que d’autres membres du bureau national.

L’objectif de la rencontre était de sceller une union avec d’autres adhérents. Le fait marquant de l’événement est donc les adhésions de Boubacar Kolly Samaké et six conseillers municipaux en provenance de l’URD. Ils ont donc été accueillis en grande pompe par les militants du parti en l’occurrence, son président Housseyni Amion Guindo.

Le vice-président, Kader Sidibé dira que c’est un grand jour et a souhaité la bienvenue à Boubacar Kolly Samaké et ses compagnons. Avant d’ajouter que ce n’est pas un jour ordinaire car c’est le 1er mai, qui a été choisi pour sceller une union. Et de dire à Boubacar Kolly Samaké qu’il est venu chez lui à la CODEM, ainsi que tous ceux qui sont avec lui.

Boubacar Kolly Samaké a exprimé sa satisfaction et s’est dit ravi d’être parmi les militants de la CODEM pour célébrer leur adhésion solennelle dans le parti de la quenouille. Avant d’ajouter que son adhésion à ce parti n’est pas fortuite. Car, il dit avoir constaté qu’ils partagent les mêmes valeurs sociopolitiques, l’engagement, la vision, les stratégies, l’orientation, bref, la résolution d’aller de l’avant pour faire de leur parti un exemple à suivre. Il s’est dit heureux de rejoindre les rangs de la CODEM. Il a confirmé à cette occasion, son engagement ferme d’apporter sa contribution à l’édification d’un parti jeune créé sur la base de la justice, l’égalité et la démocratie. Il ajoutera que le changement d’orientation intervient alors qu’il bénéficie dans sa circonscription politique ( commune III) de la confiance et de l’appui de plusieurs comités, des associations de jeunes, des femmes, des religieux de tout bord, de toutes les populations des quartiers comme Bolibana, Badialan I, II,III, Dravela, Tominkorobougou, Koulouba… Cette liste six élus communaux est accompagnée de milliers de sympathisants, a-t-il révélé.

Dans son discours, Housseyni Amion Guindo a remercié toute l’assistance qui a effectué le déplacement malgré le jour férié. Il a remercié Boubacar Kolly Samaké, pour lui dire que la confiance est plus grande que tout, en souhaitent que cette confiance perdure. Dans la même dynamique, il ajoutera que tous les membres du bureau disent que cette adhésion est une bénédiction pour le parti. Il a réitéré que le parti Codem est ouvert à Boubacar Samaké et à tous ses éléments, car il est venu avec la bénédiction. « La CODEM est la 4ème force politique au Mali après 9 ans d’existence et elle est le parti d’aujourd’hui et du futur », a-t-il confirmé.

Youssouf GOITA

