La rentrée politique de l’Alliance Espérance Nouvelle “Djigiya” s’est tenue hier dimanche le 7 mars 2021 au palais de la culture, dans la salle Bazouma Sissoko. La rentrée était présidée par le président de l’Alliance M. Housseini Amion Guindo.

L’Alliance Espérance Nouvelle “Djigiya Kura” est un regroupement politique qui regorge beaucoup d’associations, organisations non gouvernementale et des partis politiques. L’objectif de l’Alliance est de conquérir le pouvoir présidentiel et d’avoir une majorité à l’élection législative et communale. Djigiya Kura propose des réformes sur tous les secteurs du développement et de protection des personnes et des biens des Maliens.

M.Nouhoun Sidibé membre de l’Alliance Espérance Nouvelle président du parti PIDS dira que la promesse du président de la transition lors de son investiture est toujours à l’attente. L’Alliance Espérance Nouvelle,propose la mise en place d’un organe unique de gestion des élections au Mali; la relecture de l’accord de paix afin que tous les maliens acceptent dont l’application ne fera qu’amener la paix. Selon lui, Djigiya Kura, souhaite la tenue des réformes pour un Mali. Il a rassuré que leur regroupement soutien toutes les initiatives pouvant ramener le vivre ensemble. M.Sidibé a demandé aux autorités de la transition d’aller plus vite dans la bonne gestion des affaires.

Au nom des partis invités M.Amadou Koita a salué les membres de Espérance Nouvelle pour leur clairvoyance et leur prise de parole à un moment où beaucoup de partis et regroupements politique n’osaient pas.

Pour sa part le président du regroupement l’Alliance Espérance Nouvelle “Djigiya Kura” Housseini Amion Guindo soulignera qu’il est temps que les Maliens se retrouvent et parler franc. Selon lui un autre est possible si les Maliens se donnent la main. Djigiya Kura compte organiser un grand rassemblement afin de restaurer la confiance entre Maliens. Djigiya Kura a deux missions courtes que sont de veiller à la bonne marche de la transition et l’organisation d’une élection crédible et transparente. “Djigiya Kura aura son candidat à l’élection présidentielle prochaine et gagnera inchaallah “a laissé entendre le président Housseini Amion Guindo. Pour lui, l’inclusivité doit être la règle d’or des autorités de la transition.

Par rapport à la sécurité, il dira qu’il n’y a pas de guerre ethnique au Mali. Aujourd’hui toutes les ethnies sont victimes des attaques. Les autorités doivent travailler durement afin de sécuriser les personnes et les biens de tous les Maliens. Il faut noter que, Djigiya Kura n’est pas contre la réussite de la transition à affirmé M. Guindo.

Par ailleurs l’Imam Mahamoud Dicko dira que le rassemblement est le seul remède aux maux du Mali. Si les Maliens ne se donnent pas la main le Mali restera longtemps sur l’ornière. Selon lui, il est contre la gestion unilatérale du pouvoir par les autorités de la transition. Pour lui, on ne peut pas gérer le pays sans le peuple.

Diam Wagué

