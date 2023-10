Report des élections présidentielles / Le Parti FUSI-Mali réaffirme son soutien aux autorités de laTransition

Avant-hier, samedi 30 septembre, le parti FUSI-Mali a tenu un point de presse dans ses locaux, sis à Banankabougou non loin de la Cour suprême, pour exprimer encore une fois son soutien aux autorités de la transition à la suite de sa décision relative au report des élections présidentielles prévues en février 2024 pour cause des raisons techniques. L’événement était présidé par le président dudit parti, Cheick Oumar Sidibé qui était entouré par les membres de son bureau.

« Le combat que nos autorités actuelles mènent depuis le début de cette transition en cours dans notre pays est un combat pour la restauration de l’honneur et la dignité du peuple malien. Pour le gagner, nous devons nous préparer à faire face à toutes sortes d’adversités, aussi bien sur le plan interne que sur le plan externe » a-t-il laissé entendre. Avant d’évoquer que chaque fois qu’une décision est prise dans le sens de l’intérêt général de notre pays et de son peuple, des personnes de mauvaise foi et disposant certainement d’un agenda autre que celui de la stabilité et de l’émergence du Mali, s’agitent et se mettent à jaser pour semer le doute dans les esprits.

A ses dires, les autorités de la transition dont la seule préoccupation reste la refondation et la pacification du Mali pour le hisser à un niveau d’émergence qui fera indubitablement la fierté de tous les Maliens où qu’ils se trouvent, méritent la reconnaissance et le respect de tous. Selon lui, leurs efforts multiples et multiformes déployés au quotidien pour redorer l’image de notre pays, malgré un contexte géopolitique globalement défavorable, ne constituent-ils pas la preuve de la bonne foi de notre gouvernement de transition ? c’est pourquoi, il soulignera que ce n’est donc point par une quelconque boulimie du pouvoir que ce report est envisagé. Que cela vise seulement à créer les conditions d’une stabilité durable permettant à celui qui, après la transition présidera aux destinées de notre pays, d’avoir la tâche facile, parce que des réformes politiques et institutionnelles majeures auront été réalisées.

« Le parti FUSI-Mali est parfaitement en phase avec cette décision des autorités qui permettra, nous sommes sûrs, à notre pays de sortir grandi de cette transition qui aura été, nous l’espérons, celle de la vraie refondation et pour l’avènement du Malikoura » a-t-il fait savoir.

Par Fatoumata Coulibaly

