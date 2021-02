Cette séance d’interpellation était présidée par le président du CNT, Malick Diaw, en présence des membres du CNT, des membres du gouvernement et d’autres personnalités. « L’éducation nationale est incontestablement le socle de développement de toute nation avertie. Il est donc impératif que les autorités compétentes de tous les pays prennent la question de l’éducation au sérieux pour promouvoir et garantir le progrès sous toutes ses formes. Ainsi, pour relever ce défi, le gouvernement de la république du Mali a opté pour une gestion décentralisée de l’école en recrutant des enseignants fonctionnaires des collectivités territoriales », a souligné Adama Fomba, membre du CNT. En dépit des mesures juridiques et réglementaires, dit-il, les enseignants fonctionnaires des collectivités territoriales sont, depuis quelques années, victimes d’un retard chronique dans le paiement de leurs salaires. S’adressant au ministre de l’administration, Adama Fomba a voulu savoir les raisons de ce retard chronique dans le traitement et le paiement des salaires des enseignants fonctionnaires des collectivités territoriales. « Monsieur le Ministre, quel est le rôle de votre département dans le processus de traitement des salaires des enseignants fonctionnaires des collectivités territoriales ? Pourquoi les structures chargées du traitement des salaires des enseignants fonctionnaires des collectivités territoriales ne respectent-elles pas le délai de paiement conformément à la lettre N° 01627 MEF-SG du 19 mai 2011 qui fait état du processus de traitement des salaires des enseignants fonctionnaires des collectivités territoriales dont la durée ne doit pas dépasser le 25 du mois en cours ? Quelles sont les mesures que vous comptez prendre pour faire respecter le contenu de la lettre N° 01627 MEF-SG du 19 mai 2011 ? Savez-vous que le salaire est la seule garantie aux enseignants pour subvenir à leurs besoins fondamentaux ? À quand la fin des arrêts de travail dans les écoles pour non-paiement des salaires des enseignants fonctionnaires des collectivités territoriales ? », a déclaré Adama Fomba. Répondant aux questions de l’interpellateur, le ministre Abdoulaye Maïga a fait savoir que l’éducation est au cœur du développement. Selon lui, le souci de Adama Fomba est partagé par l’administration.

Le ministre s’en excuse et reconnaît le retard dans le paiement des salaires des enseignants des collectivités territoriales. «C’est un disfonctionnement réel qui est constaté, tout travail mérite salaire, l’obtention de salaire à temps est un droit », a déclaré le ministre de l’administration territoriale. Cependant, le ministre affirme que le retard de salaire des enseignants des collectivités territoriales n’est ni chronique ni général sur toute l’étendue du territoire national. Pour lui, le retard de salaire des enseignants des collectivités territoriales est un problème relatif.

En outre, le ministre reconnaît la lourdeur du circuit de traitement des salaires des enseignants des collectivités territoriales. A cet effet, le ministre précise que deux mesures sont prises à leur niveau pour palier le problème. « Une lettre de rappel a été envoyée au représentants de l’Etat et aux chefs des organes exécutifs de ces collectivités territoriales de nous rendre compte à temps de l’exécution de cette instruction. La deuxième mesure, c’est une réflexion en cours pour voir avec le bureau central des soldes la faisabilité de ramener les salaires des enseignants des collectivités territoriales à leur niveau ce qui permettrait de faire face à ce retard de paiement de salaire observé ici et là », a conclu le ministre.

Aguibou Sogodogo