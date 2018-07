La salle de conférence de la Maison des ainés était pleine à craquer hier, jeudi 5 juillet 2018, à la cérémonie de signature de la convention de la plateforme d’Alliance de soutien à la candidature de Soumaila Cissé à l’élection présidentielle du 29 juillet prochain. Ladite cérémonie a été l’occasion pour le candidat de promettre de relever les défis auxquels notre pays est confronté.

A deux jours de l’ouverture de la campagne présidentielle, 36 partis politiques dont le Parena, le PDES, L’ADR (une alliance de 18 partis politiques), le parti Lumière, le PSP, l’AMAT, le FCD, le FAD, le MPD, le RPD… ; 48 mouvements politiques dont le mouvement Mali Kanu, mouvement « 2018 AN KO Soumaila Cissé » … ; 312 associations dont le CDR de Ras Bath ; 198 clubs de soutien viennent dire oui à l’Honorable Soumaila Cissé. Pour matérialiser ce soutien, tous ont signé la plateforme d’Alliance de soutien à la candidature de Soumaila Cissé à l’élection présidentielle du 29 juillet.

Djimé Kanté, un des porte-parole de Soumaila Cissé, en introduisant la cérémonie, a tenu à rassurer ce dernier de la victoire le 29 juillet prochain. Pour lui, tous les signes montrent que le député de Nianfunké sera le président de la République lors de l’élection présidentielle à venir. Tous les partis politiques, mouvements politiques, associations, clubs de soutien signataires de ladite plateforme se battront pour que Soumaila soit déclaré président de la République le 29 juillet.

Avec un sourire d’espoir, le candidat Soumaila Cissé a remercié et félicité tous ses soutiens pour leur engagement patriotique. Pour lui, l’Alternance est aujourd’hui une nécessité et son camp va sans doute l’amener. Soumaila Cissé affirme que cette plateforme est un signe de victoire et qu’il s’en glorifie. « La victoire est au bout de cette signature », a-t-il souhaité.

Soumaila Cissé promet de ne jamais tromper les Maliens

Le candidat et président de l’Urd rassure les Maliens que ses promesses ne seront pas de vains mots ; tous ses engagements seront honorés. « L’équipe que vous voyez ne trahira jamais. Elle fera tout ce qu’elle vous promet », a-t-il dit haut et fort. A l’en croire, la corruption, le népotisme … seront combattus. Selon le candidat Soumaila Cissé, beaucoup dans la nouvelle plaforme à son soutien ont dirigé ce pays et ont montré de bons exemples. « Nous allons nous engager ensemble pour la victoire. Nous allons surtout nous engager ensemble pour une gestion concertée et réussie », a-t-il dit, en s’adressant à tous ses soutiens avant d’ajouter : « Toutes les personnalités qui sont ici ont fait leurs preuves ».

Avant de terminer, Soumaila Cissé a rendu hommage à ses collaborateurs. « Je vous dis, ceux qui sont avec moi sont des gens droits », a-t-il assuré.

A son tour, le président du Parena et directeur de campagne de Soumaila Cissé a, au nom du candidat, remercié tous les signataires de la plateforme de soutien à la candidature de Soumaila Cissé. Pour lui, le changement tant réclamé par les Maliens est possible avec cette plateforme. Il ainsi appelé les Maliens à aider le président IBK à aller en retraite tout en votant Soumaila Cissé.

Boureima Guindo

