Pour soutenir les FAMa, le parti Alliance pour le Mali (APM-Maliko), ne compte pas rester en marge. Il a lancé un appel à tous les Maliens pour une souscription volontaire de 1000 francs par personne et par mois, en vue de soutenir les efforts de la transition. C’était à la faveur d’une conférence de presse tenue le samedi dernier, dans les locaux dudit parti.

APM-Maliko de Modibo Kadjoké justifie cet appel du fait que des équipements militaires performants ne sauraient s’obtenir sans de gros moyens financiers, que les moyens de l’Etat sont limités face à la taille des charges, que le ministre de l’Economie et des Finances, au moyen d’une note d’information relative à l’ouverture d’un compte bancaire, a lancé un appel à soutien à la transition.

« APM-Maliko joint sa voix à cet appel à la mobilisation du gouvernement pour demander à ses militantes et militants et sympathisants et par-delà à toutes les Maliennes et à tous les Maliens de l’intérieur comme de l’extérieur de s’inscrire dans ce vaste élan de solidarité nationale », a lancé le président du parti, Modibo Kadjoké, non moins ancien ministre.

Pour lui, sans soutien populaire des citoyennes et des citoyens maliens, l’Etat à lui seul aura du mal à faire face à tous ces défis en même temps. D’ailleurs, APM-Maliko avait retenu dans les recommandations de la Conférence nationale, tenue le 29 janvier 2022, un appel à tous les Maliens pour une souscription volontaire de 1000F par personne et par mois en vue de soutenir les efforts de la transition.

« Pour nous à APM-Maliko, cette aide ne saurait dédouaner les autorités de la transition de leur responsabilité à assurer les charges régaliennes de l’Etat. C’est juste un témoignage de l’esprit civique et patriotique, la foi en la patrie, telle que déclinée dans notre devise. C’est aussi une manière de renforcer notre sentiment du devoir accompli dans la refondation de notre nation malade et à terre », M. Kadjoké.

Pour permettre aux citoyens d’accomplir cet acte civique sans se déplacer, le président du parti APM-Maliko demande aux autorités de la transition d’ouvrir aussi un compte de payement par mobile et appelle le ministre de l’Economie et des Finances à informer le peuple malien sur l’état du compte.

« Si nous lançons cette opération, nous serons exigeants pour la transparence. C’est ce qui va encourager les gens à cotiser. Tout comme les militants, le parti va contribuer. Les FAMa sont de retour et elles ont besoin de notre soutien », rassure le conférencier.

Au cours de la conférence de presse, le parti APM-Maliko a présenté aux hommes de médias les conclusions de sa deuxième conférence nationale tenue le 29 janvier 2022. Cette phase de la rencontre était assurée par Pr Akory Ag Iknan, membre du directoire du parti.

« Nos actes et nos décisions politiques sont les résultats d’une somme d’expérience qui exprime notre anticipation face aux défis qui se posent à notre pays », informe-t-il.

Actualité oblige. Le parti demande au gouvernement de mener les réformes essentielles à l’organisation d’élections libres, crédibles, transparentes et acceptées par tous, afin d’éviter les vicissitudes du passé.

Au plan international, APM-Maliko condamne l’embargo illégal et illégitime imposé au peuple malien en appelle à la compréhension et à la solidarité de tous les amis du Mali, singulièrement les chefs d’Etat des pays de la Cedeao, pour la levée immédiate et sans condition des sanctions prononcées contre le Mali.

« Nous les invitons à accompagner les autorités de la transition en vue de l’élaboration d’un chronogramme de retour à l’ordre constitutionnel en tenant compte des intérêts du Mali et de ses réalités actuelles et lançons un appel aux chefs d’Etat de la Cedeao et à tous les partenaires du Mali à soutenir le processus des réformes institutionnelles et politiques enclenchées au Mali », a conclu Pr Akory Ag Iknan.

Jeune de par son âge, parce que créé le 23 janvier 2014 mais mûr de par l’expérience politique des hommes et des femmes qui l’animent, on peut dire qu’APM-Maliko est un parti d’avenir. Déjà, il a 5 maires et 111 conseillers communaux.

Adama DAO

Commentaires via Facebook :