Sadou Harouna Diallo promet de mettre toute son énergie pour l’élection du porte étendard du parti de la quenouille et des PURà la magistrature suprême, estimant que HousseiniAmionGuindo peut incarner le changement dont le Mali a besoin, « un Macron à Koulouba », selon ses propres termes

Dans la mouvance de la présidentielle de 2018, les formes de soutien aux candidats déclarés se suivent mais ne se ressemblent pas. Le candidat de la CODEM et desPartis Unis pour la République(PUR),HousseiniAmionGuindo vient de gagner un soutien de taille, celuide l’ancien maire de Gao, SadouHarouna Diallo qui vient de défaire ses valises, définitivement selon ses propres termes, à la CODEM pour l’élection de Poulo à la présidence de la République. Il a fait sa déclaration d’adhésion et de soutien, le lundi 02 juillet, depuis sa résidence dorée de Dialakorobougou où il recevait le candidat Poulo accompagné de son staff.

Il entend ainsi mobiliser toutes ses énergies pour l’élection du porte étendard de la CODEM et des Partis Unis pour la République à la magistrature suprême. Selon lui,HousseiniAmionGuindo peut incarner le changement dont le Mali a besoin, « un Macron à Koulouba », selon ses propres termes. Il dit avoir pris cette décision en homme très libre car, selon lui, il n’a plus rien à attendre des politiques.

« Je n’ai besoin d’aucun poste et de position politique, je suis prêt à tout faire même étant dernier militant de la CODEM », affirme-t-il. Pour lui, l’heure est au changement complet des leaders politiques. « Il faut du sang neuf, je crois à un Macron à Koulouba. Et mon jeune frère Housseïni A. Guindo est cet homme pour le Mali. Il nous faut barrer la route à la veille classe politique qui ne fait que berner et jouer avec le peuple. Ils promettent toujours, mais ne feront rien pour cette nation. Ils ont déjà tout donné et je pense qu’il est temps de faire confiance à la jeunesse. Le jeune qui incarne cet espoir ne peut être que Poulo. Je trouve que la présidentielle à venir risque de surprendre tout le monde. Quelque chose se prépare et le changement, le véritable changement, est déjà là : c’est Poulo », a déclaré l’ancien maire de Gao.

Cette adhésion a été bien accueillie par le président de la CODEM. Pour Poulo, l’adhésion d’un très respectable ainé comme Sadou Diallo est loin d’être une simple adhésion, mais tout un symbole et un message. «Par cette confiance, mon frère ainé a montré qu’on peut faire la politique en comptant sur soit même et que l’argent ne peut pas être le maitre de tout en politique. Tout le monde sait que je ne peux donner ni or ni argent à Sadou. C’est vraiment un soutien qui nous va droit au cœur », a indiqué le candidat Poulo avant de conclure que tout le parti CODEM lui appartient.

En marge de sa déclaration de soutien, le très célèbre ancien maire de Gao, a fait plusieurs confidences à la presse. Resté très discret depuis près de deux ans, l’ancien cacique du PDES et le grand citoyen de la Cité des Askia a expliqué qu’il s’était décidé de prendre sa retraite politique après avoir été déçu de la classe politique malienne, la vielle classe politique. Mais que l’ambition de voir le vrai changement l’a amené à porter son dévolu sur le jeune candidat de la CODEM en qui il dit voir toutes les qualités et l’espoir de la jeune génération. Avant de faire ce choix, il dit avoir reçu à son domicile 45 émissaires de différents candidats dont celui d’IBK. Mais que c’est le 46ème, celui de HousseiniAmionGuindo qui a gagné son soutien, estimant qu’il faut du changement et le candidat capable de l’apporter, c’est sans doute Poulo.

Daniel KOURIBA

Commentaires via Facebook :