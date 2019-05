L’ex-pourfendeur du régime du Président IBK devenu son ministre des Affaires étrangère, Tiébilé Dramé était sur les antennes de la Radio France internationale où il a évoqué les raisons de l’adhésion du PARENA à ‘’ l’accord politique signé le 2 mai 2019’’. Il s’est également prononcé sur les massacres perpétrés à Ogossagou (Mopti) et la diversité de l’armée malienne.

– Maliweb.net – Quid de savoir si sa nomination au Ministère des affaires étrangères est une volte-face ? Tiébilé Dramé de rétorquer que ce n’est pas du tout ça. Pour lui, ce sont les réalités maliennes qui ont dicté la nécessité que les fils et les filles se retrouvent, ‘’ le Président IBK à partir de mi-février a lancé un appel à l’ensemble de l’opposition et le reste de la classe politique pour qu’elles se retrouvent. Soumaïla Cissé, chef de file de l’opposition, est allé le voir en premier voire plusieurs fois et d’autres ont suivi dont moi-même. Je suis allé à sa demande. C’est ainsi que l’idée d’un rassemblement national et de l‘union sacrée a fait son chemin’’.

A l’entendre, le Président a dit à ses interlocuteurs qu’il y a des périls sur la nation et il est important que les enfants d’un même pays viennent par leurs mains rassembler, boucher les trous de la jarre percée. « C’est ainsi que l’idée d’un accord politique a fait son chemin jusqu’à ce qu’on arrive au produit signé du 2 mai 2019. Et ce produit du 2 mai fixe les balises d’un accord politique », a expliqué le ministre des affaires étrangères. Avant de poursuivre que le premier point de cet accord politique est l’organisation d’un dialogue politique inclusif qui ne sera pas, selon lui, un sujet tabou. « Un comité de suivi de l’accord politique sera mis en place. Avec cet accord le Mali rentre dans une période de réforme de consensus », a-t-il souligné.

A la question s’il ne risque pas de se faire piéger en acceptant ce poste ministériel. L’ex-pourfendeur du régime d’IBK de répondre, ‘’ pour notre pays il est important de tenter cela et de se faire confiance. Nous nous sommes combattus farouchement, mais aujourd’hui l’état du pays nécessite qu’on se mette en ensemble pour un sursaut national’’.

« Une armée reconstituée reflétant la diversité du pays »

Par ailleurs, évoquant les massacres d’Ogossagou-Peulh, le ministre Malien des Affaires étrangères a indiqué qu’il faut organiser un dialogue intra-communautaire et intercommunautaire. Le préalable à cela, dit-il, c’est de réduire le niveau de violence en privilégiant un engagement accru de la MINUSMA, la force conjointe du G5 Sahel et de l’accompagnement de la force Barkhane avec les acteurs de la région.

S’agissant de la présence des milices, Tiébilé Dramé a déclaré qu’elles ne doivent pas avoir droit de cité dans un Etat de droit et dans une démocratie, ‘’ les milices doivent être dissoutes et nous devons rendre hommage à nos forces armées qui se battent depuis 2012’’.

Il a balayé d’un revers de mains les allégations qui stipulent que l’armée malienne est constituée des éléments du Sud, « je peux vous citer le nom du général Gamou , le général Mohamed Ould Meidou et bien d’autres qui sont tous issus du Nord du pays. Notre armée comporte de tous les segments du pays. L’accord d’Alger encourage les Maliens a constitué une armée reconstituée reflétant la diversité du pays ».

Interrogé sur une éventuelle négociation avec les terroristes que certains avaient sollicités lors de la conférence d’entente nationale pour mettre fin au bain de sang, il a soutenu que la ligne de l’Etat malien est contre un dialogue avec ces gens là. Laquelle ligne, indique-t-il, a été dessinée en rapport avec les Etats voisins et les partenaires du Mali.

Enfin, s’agissant de l’intervention du ministre des Affaires étrangères Burkinabé, Alpha Barry, à New York lequel a demandé la création d’une coalition internationale contre le terrorisme au Sahel, Tiébilé Dramé a affirmé qu’il a fait cette déclaration au nom des pays membres du G5Sahel. Il estime qu’il a raison, car la situation sécuritaire au Sahel se détériore, et par conséquent il faut une mobilisation tout azimut pour la région du Sahel.

Siaka DIAMOUTENE/ Maliweb.net

Commentaires via Facebook :