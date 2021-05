Tournée du Bureau National de la jeunesse URD: Kayes a réservé un accueil digne à Abdramane Diarra et à sa délégation

Le Président du Bureau National de Jeunes de l’URD, à la tête d’une forte délégation s’est rendu dans la capitale du Rail le week-end dernier dans le cadre d’une tournée nationale qui lui a conduit déjà dans quatre régions du Mali. L’étape de Kayes qui est la cinquième du genre a été un franc succès tant du point de vue de la mobilisation que des thèmes développés lors de la rencontre entre la délégation d’Abdramane Diarra et les militants et sympathisants de l’URD venus nombreux dans la salle de réunion du Stade Abdoulaye Macoro Sissoko de Kayes.

Avant la conférence, c’est d’abord un accueil chaleureux qui a été réservé à la délégation de Diarra à l’entrée de la ville de Kayes le vendredi 21 mai 2021. Les militants et sympathisants du parti de la poignée des mains sont sortis nombreux pour souhaiter la bienvenue à la délégation du premier responsable des jeunes du parti de Soumaila Cissé. A motos, en véhicules et même à dos de cheval, les militants et sympathisants URD de Kayes dans un “vive URD” ont accompagné la délégation jusqu’à sa résidence. Le samedi, c’est dans une salle de réunion du Stade Abdoulaye Macoro Sissokopleine à craquer que la conférence a eu lieu en présence des premiers responsables du parti.

Première grande rencontre de l’URD après le décès brutal de Soumaila Cissé, cette conférence était une occasion pour les cadres du parti de jauger leur capacité de mobilisation et surtout de mesurer l’état de santé de l’URD dans le cercle de Kayes. Les militants jeunes et même ceux du parti et du Mouvement de femmes sont venus de toutes les sous sections du cercle de Kayes et ont été informés de la vie du parti, des activités menées par l’URD et des perspectives. Abdramane Diarra, le président des jeunes de l’URD et principal conférencier a fait un exposé synthétique de la vie du mouvement qu’il dirige depuis 2016 avant de faire un tour d’horizon de l’actualité au Mali et au sein du parti ainsi que les différentes prises de position de l’URD, sans oublier l’enlèvement de Soumaila Cissé, sa libération et son décès brutal. Avant d’insister sur la nécessaire cohésion au sein du parti pour la victoire aux élections générales prévues en 2022. Les débats ont été parfois houleux, mais les militants ont affiché une certaine détermination et un optimisme pour la victoire de l’URD dans le cercle de Kayes.

La Rédaction

