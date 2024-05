25 mai 1991-25 mai 2024, l’Alliance pour la démocratie au Mali-Parti africain pour la solidarité et la justice (Adema-PASJ) a 33 ans. A l’occasion de son 33ème anniversaire, l’Adéma-PASJ a exhorté ses militants et sympathisants, à redoubler d’ardeur au travail pour redynamiser le Parti, à renforcer leur détermination dans l’union sacrée autour des valeurs démocratiques et républicaines et à se maintenir mobilisés jusqu’à l’aboutissement de son combat pour le retour à l’ordre constitutionnel dans un cadre démocratique et républicain. Par ailleurs, l’Adéma-PASJ invite les «autorités en place de la transition à créer toutes les conditions pour apaiser le climat socio-politique du pays, car la solution aux différentes actions passe nécessairement par une conjonction des efforts de tous les fils du pays ».

Dans une déclaration rendue publique, le 24 mai 2024, le parti Adema PASJ évoque son 33ème anniversaire. «Il y a 33 ans que l’Adéma-Parti Africain pour la Solidarité et la Justice (Adéma-PASJ) est né et qu’il se bat aux côtés de toutes les Maliennes et de tous les Maliens, sans distinction aucune, pour la Démocratie, la Paix, la Justice et la Sécurité, qui ne peuvent être durables que par l’amélioration de leurs conditions de vie », révèle la déclaration de l’Adema PASJ sous la plume de son secrétaire général, Yaya Sangaré, ancien ministre. Le 25 mai de chaque année, l’Adéma-PASJ célèbre la bravoure des hommes et des femmes qui ont accepté de se sacrifier pour l’avènement de la Démocratie et pour que le Mali survive aux intempéries. « Cette année, hélas, c’est dans la quasi-clandestinité, parce que sous le coup d’une suspension illégale de nos activités, qu’il célèbre son 33ème anniversaire. En ce jour, 25 mai 2024, 33ème anniversaire du Parti Adéma-PASJ, toutes nos pensées vont vers nos camarades qui ont payé de leur vie leur engagement à lutter pour l’avènement d’une véritable Démocratie et d’une vraie Justice sociale ainsi que vers nos nombreux compatriotes de Bamako, des Villes, Villages et Fractions de l’arrière-pays, de nos compatriotes établis à l’étranger qui continuent de souffrir des affres des délestages d’électricité et d’eau, de la fermeture des entreprises, de l’insécurité et des conditions difficiles de la migration », souligne la déclaration du parti « Abeilles ». Selon le secrétaire général, Yaya Sangaré, l’un des enjeux majeurs de la célébration de cette journée commémorative de la création de l’Adéma-PASJ est d’amener les Maliens à comprendre qu’un régime réellement démocratique, la gouvernance vertueuse et l’indépendance de la Justice sont des principes importants qui doivent s’appliquer pour régler durablement les maux du pays. « Parti panafricain avant-gardiste et internationaliste, l’Adéma-PASJ ne saurait rester indifférent face à tous ces challenges, enjeux et périls pour la Démocratie et l’état de droit insécurité, insécurité alimentaire, délestages d’électricité et d’eau, rétrécissement des espaces de libertés, suspension des activités des partis politiques. L’Adéma-PASJ, sorti des journées d’enfer de mars 1991, se doit de jouer un grand rôle dans la veille et la vigilance pour que les acquis de notre Démocratie ne soient pas remis en cause », indique la déclaration du parti Adema PASJ. En ces moments particulièrement difficiles pour le Mali, l’Adéma-PASJ exhorte ses militants et sympathisants, à redoubler d’ardeur au travail pour redynamiser le Parti, à renforcer leur détermination dans l’union sacrée autour des valeurs démocratiques et républicaines et à se maintenir mobilisés jusqu’à l’aboutissement de son combat pour le retour à l’ordre constitutionnel dans un cadre démocratique et républicain. Par conséquent, l’Adéma-PASJ invite les Autorités en place de la Transition à « créer toutes les conditions pour apaiser le climat socio-politique du pays, car la solution aux différentes actions passe nécessairement par une conjonction des efforts de tous les fils du pays. Joyeux anniversaire à toutes les militantes et à tous les militants de l’Adéma-PASJ pour un MALI plus stable, plus sécurisé, plus prospère et émergent. Vive l’Adéma-PASJ, pour une Transition réussie et pour le retour à l’ordre constitutionnel dans un délai raisonnable ».

Aguibou Sogodogo

