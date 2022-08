Dans un Décret présidentiel N°2022-0485/PT-RM du 21 Août 2022, le Colonel Abdoulaye MAIGA, ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, Porte-parole du Gouvernement, est désigné Premier ministre par intérim. « Par dérogation à l’article 1 du décret 2021-0476 PTRM du 26 juillet fixant les intérims des membres du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l’Administration territoriale et de la décentralisation est désigné pour assurer l’intérim de M. Choguel Kokalla Maïga, Premier Ministre chef du Gouvernement », révèle le décret du Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta.

A rappeler que cette désignation du Colonel Abdoulaye Maïga comme Premier Ministre par intérim fait suite à l’absence de Dr. Choguel Kokalla Maïga, Premier Ministre, « forcé à un repos » par son médecin, selon la Primature.

Dans un communiqué rendu public, hier, lundi 22 août 2022, le RPM dit avoir pris acte de la désignation du Colonel Abdoulaye Maïga comme Premier Ministre par intérim. A cet effet, le RPM a félicité le Premier ministre par intérim pour la confiance placée en lui par le Président de la Transition, Chef de l’Etat et a formé les vœux de réussite dans la conduite de cette mission. « Le RPM souhaite que ce tournant soit une occasion de renforcer et d’étendre à l’ensemble du Gouvernement l’esprit d’inclusivité, que le Colonel MAIGA a imprimé au département de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, en vue d’une transition véritablement inclusive, apaisée et respectueuse de nos engagements. Le RPM invite les autorités de la Transition à promouvoir une transition qui réconcilie, d’une part, les maliens entre eux-mêmes, et d’autre part, les maliens avec les peuples frères de la sous-région ouest-africaine et la communauté internationale. Enfin, le RPM souhaite prompt rétablissement au Premier ministre Choguel Kokala MAIGA », révèle le Président du parti Dr. Bokary TRETA

