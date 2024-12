Semaine nationale de lutte contre la corruption : Le Vérificateur général dissémine son Rapport annuel 2023 aux organisations membres du CNSC

Dans le cadre de la Semaine nationale de lutte contre la corruption, le Bureau du Vérificateur général a organisé avec le Conseil national de la société civile et ses organisations membres un atelier de dissémination du Rapport annuel 2023 du Vérificateur général. C’était le 9 décembre 2024 au siège du Conseil.

La cérémonie d’ouverture était placée sous la présidence du ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, garde des Sceaux, Mamadou Kassogué, en présence du ministre de la Refondation de l’Etat, chargé des Relations avec les institutions, Bakary Traoré, et du président du CNSC, Boureïma Allaye Touré.

En plus de l’Office central de lutte contre l’enrichissement illicite (Oclei), du Pôle économique national, du Contrôle général des services publics, plusieurs structures étaient présentes. Le coordonnateur des chefs de quartier de la Commune VI, Seydou Sangaré, a formulé des mots de remerciements au nom de toutes les légitimités traditionnelles de Bamako et a affiché toute sa satisfaction quant au travail abattu par le Vérificateur général. Il a salué les autorités de la Transition et appelé les autorités judiciaires à plus de promptitude dans la distribution de la justice.

Pour le représentant du maire de la Commune VI, Abdallah Diarra, les rapports annuels du Vérificateur général permettent aux autorités de lutter efficacement contre la corruption et la délinquance financière.

Le président du CNSC, Bouréima Allaye Touré, dira que cette cérémonie de présentation du Rapport annuel 2023 du Vérificateur général a pour but d’attirer l’attention de la population sur les effets pervers de la corruption. “La CNSC s’engage à permettre aux citoyens de comprendre le phénomène et de participer à sa lutte tout en jouant pleinement son rôle de sentinelle et de veille citoyenne de la société civile. J’engage les comités de veille citoyenne, ces sentinelles de la redevabilité, à disséminer ce rapport sur l’ensemble du territoire”, a-t-il-ajouté.

Dans ses mots de cadrage de la journée, après avoir remercié les autorités gouvernementales pour leur accompagnement constant et la société civile, le Vérificateur général Samba Alhamdou Baby a dit : “La présente rencontre est une occasion de faire valoir notre modeste contribution à l’amélioration de la gestion publique. L’opportunité est également heureuse dans la mesure où cette dimension fait partie des préoccupations fondamentales des citoyens pour la défense desquelles nous sommes essentiellement constitués. Il nous faut donc profiter de l’occasion pour poser des bases fermes et solides de la lutte contre la corruption et de marquer de façon indélébile notre engagement sans faille pour une société juste et offrant une chance équitable à toutes ses filles et à tous ses fils.

Le Bureau du Vérificateur général sera toujours au rendez-vous et traduira cette volonté politique en actions concrètes visant un large éventail de vérifications et d’évaluations de politiques publiques” , avant d’ajouter : “Ensemble avec le Conseil national de la société civile, nous nous réjouissons de l’institution de la Semaine nationale de lutte contre la corruption. Une occasion idéale qui nous permet de matérialiser notre collaboration en partageant les résultats de nos travaux afin que les acteurs de la société civile, les citoyens et les autres acteurs de la gouvernance puissent apprécier la pertinence et la valeur ajoutée de nos missions. Nous espérons donc qu’à la sortie de cette séance d’échanges, la conviction de tous les acteurs ici présents en sortira renforcée”.

Le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, garde des Sceaux, M. Kassogué, dans ses mots introductifs, a salué le soutien et l’accompagnement du Vérificateur général et de la société civile depuis longtemps et s’est réjoui de l’appui solide du chef de l’Etat dans la lutte contre la corruption. Il a ensuite précisé que : “Au Mali, la vision qui soutient la célébration de cette emblématique journée est celle du lancement d’une réflexion approfondie sur les mesures les plus adéquates pour limiter le phénomène”.

La cérémonie s’est terminée avec une série de questions-réponses enrichissantes.

Source BVG

