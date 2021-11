Selon un rapport du Bureau du Vérificateur général, il est reproché à la Somagep-SA des irrégularités financières de 76 449 273 F CFA sur trois années d’exercices.

La vérification financière de la conformité de gestion de la Société malienne de Gestion du Patrimoine de l’Eau potable (Somagep-SA) au titre de trois ans exercices (218, 2019 et 2020), avait pour objet de contrôler la régularité et la sincérité des opérations de recettes et de dépenses. Les travaux de vérification ont porté sur l’analyse des statuts et conventions, la gestion financière et comptable, la gestion du personnel et l’examen des marchés. Les constats et recommandations faits sont relatifs aux irrégularités administratives et financières.

Le montant des irrégularités financières se chiffrent à 76 449 273 F CFA. Le Végal Samba Alhmoud Baby a saisi le président de la section des comptes de la Cour suprême ainsi que le procureur anticorruption (le procureur de la République près le tribunal de grande instance de la Commune III en charge du Pôle économique et financier de Bamako) des dénonciations et faits. Ceux-ci se rapportent au paiement indus de l’IRVM à la place du président du Conseil d’Administration (PCA) pour 8 100 000 F CFA ; à la non retenue de l’IRVM sur les indemnités des administrateurs pour 7 500 000 F CFA ; au paiement sans pièces justificatives pour 2 790 000 F CFA ; à la non application des pénalités de retard pour 28 745 172 F CFA ; à la cession de deux véhicules à un montant inférieur à leur valeur d’expertise pour 7 121 671 F CFA et au paiement d’indemnités mensuelles d’entretien et de réparation dans le cadre des contrats de location-vente pour 2 752 430 FCFA.

A l’issue de cette mission de vérification, plusieurs recommandations ont été faites au ministre en charge de l’Energie et de l’Eau, au président du Conseil d’Administration de la Somagep-SA et au directeur général.

