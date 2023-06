La 4ème session ordinaire de la 6ème mandature du Conseil économique social et culturel (CESC), s’est déroulée du 05 au 19 juin 2023 au siège de l’institution à Koulouba (Bamako), sur le thème «La finalisation du recueil annuel 2023 des attentes, des besoins et des problèmes de la société civile ». La cérémonie de clôture, tenue le lundi 19 juin 2023, était présidée par le président du CESC, Yacouba Katilé, en présence des autres membres du CESC ; du représentant du Premier ministre, Ibrahim Ikassa MAÏGA, et d’autres personnalités. Plusieurs recommandations sont issues des travaux dont la réduction du chômage par la création d’emploi et l’assainissement de l’Administration Publique ; la lutte contre le banditisme en dotant les services de sécurité de moyens adéquats. Au cours de la cérémonie de clôture, Yacouba Katilé a évoqué le référendum constitutionnel tenu le 18 juin dernier. «Nous avons choisi OUI pour le Mali », a-t-il dit.

Les recommandations issues des travaux sont entre autres : règlementer les exportations de l’aliment bétail et subventionner conséquemment les intrants à hauteur de 50% ; aménager davantage de dépôts de transit et finaux pour assurer la gestion des déchets ; faire un programme spécial de réhabilitation de toutes les routes en état de dégradation avancée ; élaborer un programme de construction et de réhabilitation des bâtiments administratifs ; réduire le chômage par la création d’emploi et l’assainissement de l’Administration Publique ; lutter efficacement contre le banditisme en dotant les services de sécurité de moyens adéquats ; créer un guichet unique d’accueil des Maliens établis à l’extérieur, à l’Aéroport International de Bamako, pour mieux faciliter les formalités à l’arrivée et au départ. « De notre installation en juillet 2021 à nos jours, la 6ème mandature du Conseil Economique, Social et Culturel est à sa 3ème production du recueil annuel des attentes, des besoins et des problèmes de la société civile, en dépit de certaines contraintes majeures, dont le contexte sécuritaire », a souligné le présidé du CESC, Yacouba Katilé.

Avant de relever certaines des récurrentes attentes exprimées par la société civile en matière de développement rural et Energétique ; d’’Education/ Formation / Emploi ; de Santé et développement social. « Le 18 juin s’est tenue l’élection référendaire sur le projet de la nouvelle constitution. Face à l’histoire, nous avions pris la décision courageuse et très logique de donner notre onction pour le OUI.

OUI pour l’instauration d’une gouvernance vertueuse fondée sur le principe de redevabilité avec comme ancrage la démocratie participative ; OUI pour le maintien et le renforcement des missions du Conseil Economique, Social et Culturel. Pour tout dire, nous avons choisi OUI pour le Mali », a déclaré Yacouba Katilé.

Selon lui, une fois adoptée par le peuple souverain du Mali, promulguée par le Président de la Transition, la nouvelle loi fondamentale prévoit une rallonge de la session ordinaire du CESC de 15 jours à un mois désormais.

En outre, dit-il, les membres porteront le titre de « Conseiller de la République ». «Si nos anciennes prérogatives enregistrent une nette amélioration, dans le même temps, il n’en demeure pas moins que de nouvelles missions sont assignées à l’Institution. Il s’agit entre autres de l’ajout du vocable « Environnemental » et particulièrement la mission de suivi », a conclu le président du CESC.

Au cours de cette cérémonie de clôture, il y a eu des motions de félicitations et de soutien au président du CESC, Yacouba Katilé et au Président de la transition, Assimi GOÏTA.

Aguibou Sogodogo

