Le président APPEL-Mali et son confère de l’UNAJOM, Modibo Fofana et Fakara Faïnké ont ensemble reçu le nouveau directeur de l’Ecole de Journalisme et de la Science de la Communication (ESJSC), Abdoulaye Maïga le vendredi 02 septembre 2022 dans les locaux du Bâtiment de l’UNAJOM sis à ACI 2000. Les échanges ont porté sur la possibilité d’un partenariat en faveur du renforcement des capacités des journalistes pour une presse plus professionnelle et compétitive.

Nouvellement nommé directeur de l’école supérieure de journalisme et de la science de la communication, Monsieur Maïga a une vision claire et une ambition précise pour la presse malienne. En effet, en terrain connu, conscient des maux et défis de la presse, le nouveau directeur de l’ESJSC entend contribuer à donner à la presse malienne toute sa grandeur et noblesse dans un contexte assez trouble pour elle avec l’avalanche des ‘autoproclamés journalistes’. Et pour se faire, depuis sa nomination, le directeur de l’ESJSC a entrepris une série de rencontre avec les responsables des groupements et associations professionnelles de la presse. Ce jour, avec son équipe, il a rencontré le président de l’Association des Professionnels de la Presse en ligne (Appel Mali) et le président de l’Union Nationale des Journalistes du Mali ( UNAJOM) pour discuter avec eux de la formation des journalistes à travers un partenariat entre l’école et les faîtières. Ensemble les trois hommes qui ont en commun le souci de redorer le blason de la presse malienne, de contribuer au renforcement des capacités des professionnels des médias tout en prenant en considération les réalités de la profession, sont parvenus à la conclusion de mettre en œuvre un partenariat entre l’école et leurs organisations pour répondre aux besoins de formations des journalistes. Fakara Faïnké , le président de l’UNAJOM et Modibo Fofana le président de Appel Mali, ont tous deux chaleureusement remercié M. Maïga et sa délégation pour la visite et l’initiative qui les conforte respectivement dans leur mission. Cette rencontre a été opportune pour M. Fofana de présenter son organisation, Appel Mali la plus grande faîtière de la presse sur Internet (en ligne) Et d’expliquer l’importance de différencier les informations traitées et diffusées sur internet (en ligne) par des professionnels du métier aux autres diffusions via les réseaux sociaux. Le président de Appel Mali ajoute par ailleurs les efforts engagés pour mieux organiser le secteur de la presse en ligne toute chose qui permettra de mieux organiser la corporation. Au terme de la rencontre les trois parties sont convenues d’approfondir les réflexions autour de leur partenariat dont le seul but est de renforcer la presse malienne et ses acteurs.

Khadydiatou SANOGO /maliweb.net

