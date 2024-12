Formation : Le ministère de l’Emploi renforce les capacités des médias

À l’initiative du ministère de l’Entreprenariat, de l’emploi, de la formation professionnelle, un atelier de renforcement de capacités des journalistes sur les thématiques de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’entreprenariat s’est tenu vendredi 13 décembre 2024. L’atelier a réuni une trentaine d’acteurs des médias nationaux.

À l’ouverture des travaux, le président de la Maison de la presse Bandiougou Danté, a salué l’objectif global visé par l’atelier. En effet, il a indiqué que former, informer et sensibiliser les hommes de médias sur les termes de références spécifiques liés aux thèmes de l’emploi, de l’entrepreneuriat et la formation professionnelle est une initiative louable et à pérenniser. «Dans le contexte actuel, familiariser les acteurs de l’information avec les termes adéquats favorisera une meilleure compréhension du public, et permettra de mieux cerner les défis et aboutira à un meilleur partage de l’information. Des hommes de médias outillés sauront être de bons vecteurs dans la compréhension du lexique et glossaire des thèmes abordés lors de cet atelier», a-t-il fait savoir.

Pour sa part, la ministre de l’Entrepreneuriat national, de l’emploi et de la formation professionnelle a salué la bonne coopération qui règne entre son département et les médias, en les invitant à préserver ce climat apaisé, gage du succès de toutes entreprises. Elle a également rappelé ses orientations pour la bonne marche des missions assignées aux structures et souligne que son département travaille sur les principes édictés par le président de la Transition à travers l’observation des huit (8) axes. En ce qui nous concerne, de par la lettre de cadrage du Président de la Transition, Chef de l’État, le Général d’Armée Assimi Goïta, et des orientations du Premier ministre, Chef du Gouvernement, le Général de Division Abdoulaye Maïga, à savoir : la défense et la sécurité, les réformes politiques et institutionnelles, la satisfaction des besoins fondamentaux de la population, l’amélioration de la couverture sanitaire du pays, l’amélioration du système éducatif et de l’emploi, l’apaisement du climat social, le renforcement de notre diplomatie, l’organisation d’élections transparentes et apaisées.

Aussi, a-t-elle insisté sur le respect des trois (3) principes édictés par nos plus hautes autorités, à savoir : le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires opérés par le Mali, la défense des intérêts vitaux du peuple malien dans les prises de décisions.

L’atelier s’est articulé sur trois modules, à savoir : l’emploi, la formation professionnelle et l’entrepreneuriat. Les échanges ont été nombreux et pertinents.

M SANOGO

