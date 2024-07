Femml Média sur financement du Service de coopération et d’action culturelle de l’ambassade de France au Mali, a organisé du 8 au 12 Juillet 2024, un atelier de formation destiné aux femmes journalistes. Vingt femmes journalistes y ont participé. L’objectif était de renforcer leurs compétences afin qu’elles puissent mieux porter leurs voix.

Elles étaient au total 20 femmes journalistes de la presse écrite, de la radio, de la télévision et du web média à prendre part à cette formation destinée aux femmes exerçant le métier de journaliste. Une semaine durant, les participantes ont été formées par des spécialistes du domaine du journalisme sur divers aspects du métier, notamment “le journalisme sensible au genre, le renforcement des capacités rédactionnelles, le fact-checking et les techniques de reportage”.

Selon la porte-parole de Femml Médias, Aminata Ouédraogo, à travers cette initiative, Femml Médias souhaitait former les participantes sur l’amplification de leurs voix à travers le paysage médiatique. En ce sens, elle a fait la remarque selon laquelle, “les femmes ne sont pas représentées sur le paysage médiatique malien”. Suite à cela pendant une semaine de formation, estimera-t-elle, les 20 bénéficiaires sont désormais bien outillées pour s’imposer dans leurs rédactions respectives.

S’exprimant au nom des bénéficiaires, Djélika Traoré a affirmé que la présente formation a donné l’opportunité aux participantes de s’approprier de moyens et d’outils pour mieux exercer leur profession. De ce fait, elle a remercié les organisateurs pour l’initiative.

Formatrice lors de cette session de formation, Fatouma Harber a, de son côté, sensibilisé les femmes journalistes maliennes au pouvoir des médias et des réseaux sociaux pour la construction d’une image positive d’elles-mêmes et de leur profession. De même, elle les a encouragées à développer leurs compétences dans l’utilisation stratégique des plateformes digitales pour accroître leur visibilité, leur impact et leur influence. Elle a également reconnu que les femmes journalistes ont du potentiel et méritent d’être soutenues et formées à travers de telles initiatives pour pouvoir renforcer leur confiance en soi et leur capacité à s’affirmer dans l’espace médiatique de manière authentique et professionnelle.

“Les femmes sont aptes à faire tous les travaux que les hommes peuvent faire. Pour cette raison, j’encourage fortement les femmes journalistes à diversifier leurs voix et surtout s’exprimer sur les sujets qui les engagent”, a-t-elle ajouté.

Comme Fatouma Harber, le souhait des différents formateurs est de voir les bénéficiaires de la formation travailler sur de grands sujets pour pouvoir faire entendre leur voix. Cette activité s’inscrit dans le cadre des actions de Femml média visant à promouvoir les femmes.

Siguéta Salimata Dembélé

(Stagiaire)

