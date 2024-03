La 17e édition des journées scientifiques de Siby s’est tenue du 02 au 03 mars à Kalassa. Organisée par l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique du Mali (EHESP-Mali), l’objectif principal de la journée scientifique est de permettre aux experts et stagiaires venant de disciplines diverses, de partager leurs expériences sur les questions de santé et développement au Sahel. La cérémonie d’ouverture était placée sous l’égide de son promoteur, le Dr Bakary Toumanion.

Échanger et partager les expériences sur les questions de santé et de développement au Sahel, tel est l’objectif principal des journées scientifiques de Siby, qui rassemblent annuellement des chercheurs, experts et stagiaires venant de disciplines diverses. Organisées par l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique du Mali (EHESP-Mali), les journées scientifiques de Siby incitent à réaliser des recherches sur les problématiques de santé et de développement.

La 17e édition, qui se tiendra du 02 au 03 mars, a été marquée par l’organisation des panels, d’exposition d’ouvrages et des visites sur des sites touristiques. Espace d’échange et de partage, cette 17e édition est placée sous le thème « Sciences en Action » et est dédiée à la mémoire de Feu Dr Sergio Giani, arraché à l’affection de tous. Pharma D, Expert international senior en Médecine Traditionnelle et Santé Communale, Chargé des Programmes d’Aidemet ONG, responsable des cours de nautair Médecine Traditionnelle et Compléments Alimentaires Traditionnels à l’EHESP Bamako, Coordinateur de l’Institut IRIS WEB Du Bois, l’homme a dédié toute sa vie au développement de la santé publique.

Le promoteur de EHESP-Mali a rendu un vibrant hommage à Dr Sergio Giani pour sa contribution au rayonnement des journées scientifiques de Siby et au développement du Mali. « Avec Dr Sergio Giani, Pr Rokia Sanogo et d’autres chercheurs, nous avons travaillé plus de 15 ans pour changer notre pays à notre façon », a témoigné Dr Bakary Toumanion. Il a indiqué qu’il n’y a pas d’âge pour partager le peu de savoir que l’on détient. Le Dr Toumanion a aussi salué les habitants de la commune de Siby pour leur hospitalité.

Booster l’économie locale

Siby est une école pour la médecine traditionnelle, a rappelé le Pr Rokia Sanogo, épouse du feu Dr Giani. Tout en indiquant que Siby est une université qui mérite d’être consolidée, elle est revenue sur le parcours du Dr Sergio Giani et sa rencontre avec celui-ci. « La rencontre avec Sergio m’a été d’un plus grand apport. Sans lui, mon parcours n’allait jamais être élogieux », a témoigné le Pr Sanogo. L’hommage du Pr Sanogo à son époux a été appuyé par le président du comité scientifique de l’EHSP, Biramadjan Diakité.

En plus d’être un évènement scientifique et sanitaire, les journées scientifiques de Siby ont un caractère socio-économique. Espace d’échanges entre les participants, les journées scientifiques vont permettre de booster l’économie locale, a souligné le maire de la commune rurale de Siby, Douada Kéïta. L’édile local s’est dit combler de voire la commune de Siby accueillir l’événement pour la 17e année consécutive.

Pour sa part, le Directeur adjoint de la santé et de Dr Kalifa KEITA Directeur Général Adjoint de la Santé et de l’Hygiène Publique a indiqué que les journées scientifiques de Siby s’inscrivent en droite ligne avec la politique nationale de la santé du Mali. C’est dans ce cadre qu’il a indiqué que c’est une activité fondamentale pour qui connaît le système de santé dans notre pays. « La sève nourricière et socle restent la formation. Quel que soit ce que vous voulez faire en matière de santé, il vous faut obligatoirement des ressources humaines formées sur des bases scientifiques et adaptées au contexte », a insisté Dr Keïta.

La cérémonie a pris fin par la plantation d’un baobab dans le bosquet de l’EHESP en la mémoire de feu Dr Sergio Giani. A noter que des consultations gratuites ont eu lieu au centre de Santé de Kalassa 24 heures avant l’ouverture sonnelle de la 17e édition des journées scientifiques de l’EHESP.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

De retour à Bamako

Commentaires via Facebook :