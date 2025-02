L’École Privées des Hautes Études en Santé Publique (EPHESP-Mali) est engagée pour la valorisation de la recherche africaine et le développement du Sahel, pour atteindre cet objectif, elle organise depuis une quinzaine d’années des journées scientifiques. La 18ème édition s’est tenue du 21 au 23 février 2025 dans le village de Kalassa dans la commune rurale de Siby sur le thème « Regards croisés sur les inégalités sociales et territoriales de santé au Sahel : défis, enjeux et perspectives ».

Les journées scientifiques de l’EPHESP-Mali ont pour objectif de permettre aux chercheurs, experts, professionnels de santé, communautés et étudiants de partager leurs expériences, d’analyser les pratiques et de proposer des recommandations en phase avec le contexte sahélien (AES). Ces journées sont marquées par des consultations gratuites ophtalmologiques, une conférence en plus d’une visite découverte du Mandé à la rencontre des communautés.

L’École Privée des Hautes Études en Santé Publique (EPHESP-Mali) travaille sur les questions de la santé et décidée de faire de la santé une approche complexe et globale, a choisi pour cette 18ème édition une conférence sur les inégalités sociales et territoriales de santé au Mali et au sein de l’AES. En effet, pour le promoteur de l’EPHESP-Mali, Dr Bakary Toumagnon, il existe une corrélation entre les inégalités, les crises et les enjeux, et pour lui, la réflexion scientifique peut contribuer à réduire ces inégalités. A comprendre ses dires, les professionnels socio-sanitaires et chercheurs peuvent jouer leur partition en mettant en relation leurs connaissances scientifiques avec les réalités communautaires, poser le diagnostic, penser aux perspectives et proposer des solutions idoines pour réduire les inégalités au Mali, dans l’AES. II a été question aussi des défis démographiques, sanitaires et sécuritaires, bien qu’existants dans cet espace, pouvant être un potentiel, s’ils sont bien explorés, surtout le potentiel démographique qui constitue une opportunité. Pour bien tirer profit de cette grande démographie, le Dr Toumagnon recommande d’axer les efforts sur l’économie de la connaissance,

Le Dr Kalifa Kéïta, DGA de la direction de la santé et de l’hygiène publique, dans son intervention, a aussi relevé la pertinence de l’événement, et le thème mis à réflexion. Soulignant l’importance de la recherche dans les programmes et décisions couvrant le système sanitaire, le Dr Kéïta, s’est dit impatient de découvrir les résultats des recherches. Car, ces recherches vont permettre de mieux orienter les stratégies et contribuer à la performance du système de santé permettant à chaque citoyen d’accéder à des soins de santé de qualité partout au Mali voir dans l’ensemble la région.

Engagement et reconnaissance de la communauté

Parmi les différentes initiatives de l’École Privée des Hautes Etudes en Santé Publique figure l’organisation des actions de santé dans les zones rurales. Cette rencontre a été idoine pour le Chef de Village de Kalassa de témoigner de l’implication et du soutien de l’EPHESP-Mali, à travers son promoteur, le Dr Bakary Toumagnon, qui œuvre inlassablement pour faciliter leur accès à de soins de santé de qualité. Ses propos sont corroborés par ceux d’autres autorités de la localité.

Pendant ces journées scientifiques, des consultations médicales généralistes et ophtalmologiques ont été organisées dans la commune. Le centre de santé de Kalassa a réalisé de nombreuses consultations ophtalmologiques, accompagnées de dons de médicaments. De plus, certaines personnes ont bénéficié d’une chirurgie de la cataracte. Parmi, eux certains ont témoigné leur reconnaissance pour l’opportunité offerte.

Khadydiatou SANOGO /maliweb.net

