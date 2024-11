Placée sous le parrainage du Premier ministre, ministre de l’Administration Territoriale, le Général de division, Abdoulaye MAIGA et sous la présidence effective du ministre de la Santé et du Développement Social, le médecin Colonel Assa Badiallo TOURE, en présence des ministres du Travail et de la Fonction publique, Fassoun Coulibaly et de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Diarra Djénéba Sanogo, la 3e édition de la journée RAMED (Régime d’Assistance Médicale) s’est tenue ce jeudi 28 novembre 2024.

Les Ambassadeurs des pays membres de l’AES, le Burkina Faso et le Niger, ainsi que des partenaires humanitaires et les Directeurs Nationaux et Généraux de la Santé et du Développement Social ont rehaussé, par leur présence, l’éclat de cette 3e édition.

L’objectif de cette Journée Ramed est de donner de l’espoir à des populations vulnérables, en rappelant la prise en charge médicale gratuite des populations indigentes, c’est-à-dire des personnes dépourvues de ressources et reconnues comme telles par la collectivité territoriale de leur résidence.

La Maire de la Commune III, Mme Djiré Mariam Diallo qui s’est engagée à payer les cotisations pour les personnes concernées de sa Commune au titre de l’exercice 2024, a déclaré que « Si le Ramed n’existait pas, il fallait le créer ».

Dans le but de l’aider dans l’enrôlement des plus démunies, l’Ambassade de la République Populaire de Chine au Mali a fait un nouveau don de 23 tablettes smartphones qui s’ajoutent aux 80 remises à l’ANAM, il y a quelques années de cela. L’Ambassadeur de Chine au Mali, Son Excellence Chen ZIHONG, a rappelé que le soutien constant de son pays au développement au Mali dans divers domaines, s’inscrit dans le cadre de la fructueuse coopération sino- malienne, vieille de 60 ans. Cette coopération est particulièrement active dans le secteur de la santé qui a bénéficié notamment de l’envoi régulier de contingents de corps médical chinois au Mali.

Pour Mme le ministre de la Santé et du Développement Social, bien plus qu’un simple dispositif d’assistance médicale, le RAMED constitue un pilier fondamental de la politique nationale de la protection sociale au Mali. Car, poursuit-elle, en offrant une couverture médicale à la couche la plus vulnérable de la société, le RAMED contribue à l’amélioration de leur état de santé ainsi qu’à la stabilité sociale et à la paix dans notre pays.

En 13 ans de mise en œuvre du RAMED, l’Anam a ainsi procédé à l’immatriculation de 3 435 15 indigents parmi lesquels 459 539, y compris des blessés de guerre, ont bénéficié d’une prise en charge médicale gratuite, sans contribution de leur part.

Le colonel Assa Badiallo TOURE a saisi cette occasion pour saluer l’engagement des Collectivités territoriales dans l’opérationnalisation de ce dispositif. Ayant compris l’importance du RAMED, certaines Collectivités se sont acquittées du paiement de leur cotisation dont les Maires, parmi lesquels ceux de Sikasso, Koutiala, Kita, Bougouni, Markala, Meguetan, Sanankoroba,Ouelessebougou et des communes III, V et VI du District de Bamako ont reçu des attestations de reconnaissance. Et le ministre de conclure en instruisant aux uns et aux autres de faire preuve de détermination et d’engagement pour un traitement juste et équitable en faveur des personnes vulnérables.

Le Directeur Général de l’ANAM et son staff ont procédé à la distribution des cartes d’assurés RAMED aux indigents nouvellement recensés.

Réseau de Communication du MSDS.

