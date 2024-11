4eme anniversaire du décès du président ATT : La Fondation pour l’Enfance rend hommage à l’ami des enfants à travers plusieurs activités

Quatre ans après la disparition du président ATT, la Fondation pour l’enfance a prévu plusieurs activités pour rendre hommage à l’illustre disparu. A cet effet, nous avons pu réaliser un entretien avec le Directeur de la communication de la Fondation, Aboul Kader Baby qui nous a dévoilé les déférentes activités prévues.

A l’entame de ses propos, il a prié le tout-puissant pour le repos éternel de l’âme de l’illustre disparu. Et de rappeler que cela fait quatre ans que le président ATT a été arraché à leur affection. Ainsi, chaque année pour commémorer l’anniversaire de sa disparition, la fondation mène des activités à l’endroit des plus nécessités. Et de poursuivre que les trois premières années, la fondation a mené des activités médicales notamment la prise en charge des enfants souffrant de malformations congénitales, la réalisation des interventions chirurgicales cardiovasculaires gratuites pour les adultes et pour les enfants en collaboration avec des partenaires saoudiens.

A l’en croire, cette année, ils ont décidé d’élargir cette bienfaisance non seulement aux amis du défunt président (les enfants) mais aussi en réalisant des activités médicales pour les personnes âgées souffrant de problème de prostate. Pour cela, ils ont décidé de prendre en charge l’ensemble des frais liés à la pathologie prostatique d’une vingtaine de personnes (les consultations, le bilan préopératoire, l’intervention chirurgicale, les médicaments post-opératoire, l’hospitalisation).

Ils ont également décidé d’offrir au village SOS de Sanankoroba des habits, des moustiquaires et deux centres d’apprentissage du coran ainsi que des matelas pour améliorer les conditions d’hébergement dans ces centres. Nous avons décidé de remettre des machines à coudre, du lait, des pattes et des vivres à l’association des personnes de petite taille, à une association des femmes de Yanfolila et de Dialakorobougou. Selon lui, sans oublier l’Hôpital Mère-enfant qui sera doté en lits neufs d’hospitalisation et en consommables dont la valeur est estimée à 38 millions de FCFA.

Pour finir, Baby a demandé à l’ensemble des Maliens de prier pour le repos éternel de l’âme du président ATT et pour que la paix revienne au Mali.

Boubacar PAÏTAO

Bibliothèque ATT :

Un joyau pour conserver les œuvres du soldat de la démocratie

Pour immortaliser ATT, la Fondation pour l’Enfance a créé une bibliothèque pour conserver ses œuvres. Pour faire connaitre davantage ce joyau, nous avons décidé de faire un focus sur cette bibliothèque dédiée à son nom.

La Bibliothèque Amadou Toumani Touré est riche de plusieurs d’ouvrages, allant des discours qu’il a prononcés aux livres classiques ou de vulgarisation en passant par les biographies d’hommes célèbres et des ouvrages d’actualité.

Elle comporte quatre domaines principaux à savoir la section consacrée à la religion avec les trois religions monothéistes ; la section sur la science sociale, avec la science militaire différente de la stratégie militaire ; la section sur la stratégie militaire depuis la nuit des temps ; la section sur l’histoire.

La bibliothèque vise entre autres : à préserver les documents et les archives de l’ancien président de manière à les rendre accessibles aux chercheurs et aux visiteurs pour des études et des recherches sur l’histoire de l’ancien président et de son époque ; à présenter la vie et sa carrière politique, ainsi que les évènements historiques importants qui ont eu lieu pendant son mandant ; à permettre aux visiteurs de se rappeler les défis et les réussites de son excellence feu Amadou Toumani Touré, et de les aider à les relier aux enjeux actuels ; à offrir une vue d’ensemble des actions et des décisions de l’ancien président pour mieux comprendre les enjeux et les événements qui ont eu lieu durant son mandat ; faciliter l’accès à ces documents pour les étudiants, les universitaires, les journalistes et les historiens, ainsi que pour le grand public intéressé par l’histoire politique ; à favoriser la compréhension des actions et des décisions de l’ancien président en organisant des expositions, des conférences et des programmes éducatifs pour les écoles et les universités ; à contribuer à la compréhension de l’histoire de la nation en permettant aux chercheurs et aux visiteurs de mieux comprendre les contextes et les conséquences des actions et des décisions de l’ancien président ; à contribuer au développement personnel et professionnel des utilisateurs en offrant des programmes de formation, des ateliers et des services de mentorat ; à conserver et protéger les documents et les archives pour les générations futures ; conserver les objets et les artefacts associés à l’ancien président pour les futures générations ; à servir comme lieu de mémoire pour les évènements qui ont eu lieu.

Cette bibliothèque publique, universitaire, scolaire dont l’accès est gratuit pour tout usager est un musée qui a une mission plus large, telle que promouvoir les valeurs démocratiques et la participation citoyenne en sensibilisant les visiteurs aux responsabilités et aux devoirs et en leurs donnent un aperçu de l’histoire de la présidence.

La bibliothèque Amadou Toumani Touré est un type de bibliothèque spécialisée qui conserve les documents et les archives de l’ancien président de la République. Ainsi sa mission est de collecter, conserver, protéger et rendre accessible les documents et les archives de l’ancien président, y compris les discours, les déclarations, les lettres, les journaux, de magazines, les photographies, les documentaires et d’autres supports d’information, ainsi que les objets liés à sa vie et à son mandat.

Elle offre également des services tels que des séminaires d’information, des expositions, des programmes éducatifs pour enfants, jeunes et des espaces de travail partagés, des conférences et des visites guidées pour aider les visiteurs à mieux comprendre l’histoire de l’ancien président et de son époque. Aussi, elle encourage le débat et le dialogue sur les questions d’actualité liées aux contributions du développement de la société.

En termes de perspectives, il faut noter que la bibliothèque d’ancien président se concentre généralement sur la préservation et la mise en valeur de l’histoire et de l’héritage du président et de son mandat. Cela peut inclure la collecte de documents et de matériels relatifs à la vie et à la carrière du président, ainsi qu’à son mandat en tant que leader du pays.

S’y ajoutent l’utilisation des réseaux sociaux et les médias pour promouvoir la bibliothèque et ses expositions, pour attirer un public plus large et plus diversifié ; l’utilisation des technologies numériques pour offrir une expérience interactive et immersive aux visiteurs, permettant de mieux comprendre nos attentes ; la mise en place des programmes éducatifs pour les écoles et les universités, pour aider les étudiants à mieux comprendre l’histoire.

Boubacar PAÏTAO

Mme Djilla Assitan Diallo :

“Le PDES d’ATT était adapté aux aspirations du peuple malien”

Je garde de l’homme son amour pour sa patrie et son prochain, son humilité et sa passion de bien faire en toutes circonstances. Le bilan d’ATT à la tête de l’Etat dans sa globalité a été positif. Son PDES était en phase avec les préoccupations et aspirations du peuple malien pour son développement économique, social, sécuritaire. Il y a tellement de réalisations à son actif qui retiennent l’attention de tout un chacun : les logements sociaux, le Pont de Wabaria, les filets sociaux pour les plus démunis, sa stratégie anti-Aqmi pour la sécurisation du Nord pour ne citer que celles-ci.Ce que je peux dire à la classe politique malienne, seule l’unité fait la force. Le général avait su unir le peuple malien autour de lui et le résultat a été le rayonnement de son pays. Soyons unis autour d’un objectif commun le développement du Mali et les résultats suivront ! Que l’âme du général ATT repose en paix !”

Réalisé par El Hadj A.B.H

