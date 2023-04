75ème anniversaire de l’Organisation Mondiale de la Santé

Le siège de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a abrité son 75ème anniversaire couplé de la journée mondiale de la santé. C’était le vendredi dernier en présence de Mme le ministre de la Santé et du Développement Social, Diéminatou Sangaré, des hauts responsables de la santé au Mali et des partenaires techniques et financiers. Le thème de cette année est : « La santé pour tous ».

L’OMS est une organisation internationale composée de 194 Etats membres dont le Mali en fait partie depuis son indépendance jusqu’à maintenant. Elle est sur tous les fronts pour éradiquer les pandémies et endémies.

Pour Mme le ministre de la Santé et du Développement Social, le thème de la journée mondiale de la santé est l’action principale du gouvernement de la transition à travers le président Assimi Goïta qui a dit de mettre le peuple au centre de ce qui sera entrepris par l’action gouvernementale. ‘’ C’est pour cela que des efforts ont été conjugués durant l’année précédente grâce à l’implication du chef de l’Etat’’, a évoqué la ministre Diéminatou Sangaré. Pour elle, il doit avoir du changement de comportement qui permettra de gagner contre les maladies. ‘’ L’objectif du chef de l’Etat est de zéro (0) évacuation ‘’, a-t-elle signalé.

Mme le ministre de la Santé et du Développement Social a rappelé les réalisations faites par le gouvernement de la transition comme le Centre de Santé de Référence de Lafiabougou devenu le district sanitaire, le Centre de Santé de Référence de Kolokani plus l’appui des partenaires pour toutes ces réalisations.

Pour Christian Itama Mayikuli, représentant de l’OMS au Mali par intérim, l’organisation en collaboration avec le ministère de la Santé et du Développement Social et ses partenaires va poursuivre ses appuis dans les différents axes et piliers du système de santé dans le cadre de la couverture sanitaire universelle notamment : Dans le renforcement du système de santé avec un accent sur la santé numérique et le système d’assurance maladies ; dans la lutte contre les maladies transmissibles avec une attention particulière pour les programmes d’élimination des maladies tropicales négligées, le VIH, le paludisme et la tuberculose. Il poursuit, dans la lutte contre les maladies non transmissibles en particulier la lutte contre le diabète, l’hypertension artérielle, les cancers et la prise en charge en santé mentale ; dans la réponse aux urgences de santé publique, spécialement la lutte contre les épidémies, la réponse communautaire et la vaccination contre le Covid-19 ainsi que l’accès aux soins de santé essentiel aux personnes déplacées internes et enfin les appuis vont aussi s’orienter dans la gestion des déterminants de la santé dans ses volets relatifs à l’environnement, l’hygiène, l’assainissement, les infections dans les structures santé, le tabagisme, les accidents de voies publiques et bien attendu tous les comportements à risque sanitaires.

‘’ La fête du 75ème anniversaire ne s’arrête pas aujourd’hui seulement mais s’étalera au courant de l’année en vue d’appuyer les activités promotionnelles et préventives de la santé qui sera réalisé dans l’esprit du mois de la santé initié l’année dernière par le ministère de la Santé et du Développement Social’’, a affirmé Christian Itama Mayikuli.

Selon la représentante des partenaires techniques et financiers, Francine Kimanuka, c’est une occasion de revenir sur les réalisations de santé publique qui ont amélioré la qualité de vie au cours des sept (7) dernières décennies. ‘’ C’est aussi l’occasion d’inciter à l’action pour relever les défis sanitaires d’aujourd’hui et demain’’, a-t-elle souligné.

L’OMS a profité de ce 75ème anniversaire en faisant un don à l’hôpital Gabriel Touré de table d’anesthésie, de gants d’examen, des masques respiratoires, masques respiratoires (FFP2 NR), des blouses médicales de masques de protection (visière) d’un coût total de 62.712.280 FCFA.

Diakaridia Sanogo

