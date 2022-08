Face à la désinformation, aux infox, aux fakes news et autres mésinformations sur la COVID-19, les réseaux sociaux ont été mis à contribution pour informer sainement, mobiliser et partant, booster le taux de vaccination. Au Mali, la communauté des blogueurs, l’association Doniblog, a touché 800 000 personnes.

Selon le coordinateur de Doniblog, Abdoulaye Guindo, grâce à l’accompagnement des partenaires techniques et financiers, la communauté des blogueurs du Mali, s’est investie dans la lutte contre la COVID-19 pour découdre des infodémies qui circulaient sur les réseaux sociaux.

Pour ce faire, les blogueurs, grâce à un instrument support média danois, ont diffusé des supports sur les gestes barrières, mené des traques contre les Fake news en lien avec la maladie et la vaccination contre la COVID-19.

Doniblog a identifié pas moins d’une trentaine de Fake news, selon son coordinateur. En plus, M. Guido affirme qu’à la suite d’une formation, la communauté des blogueurs s’était attelée à également veiller et surveiller sur les réseaux sociaux les commentaires et publications relatives à la pandémie et à la vaccination, dans le but d’apporter la bonne information.

Selon les rapports de la plateforme Benbere, et sur la base des données fournies par Facebook, plus de 800 000 personnes ont été touchées en ligne par les publications. « Il est indéniable aujourd’hui que les réseaux sociaux sont incontournables. Ils constituent une véritable source d’information pour beaucoup de jeunes et de moins jeunes », justifie le coordinateur de Doniblog, Abdoulaye Guindo.

Parlant des désinformations et surinformations vulgarisées sur la toile au début de la pandémie et les infox sur les vaccins, Sangaré Fatoumata Doucouré, en charge de la Communication Institutionnelle dans une société de téléphonie, dira que comme tout outil, les réseaux sociaux également ont leur limite d’où l’importance d’enseigner leur bonne utilisation aux usagers.

Pour Mme Sangaré, la place des réseaux sociaux dans la lutte contre la COVID-19 est indéniable. « Il aurait été difficile de tenir et respecter les mesures de distanciation sans internet, le web et les réseaux sociaux » dira-t-elle. Selon elle, les réseaux sociaux ont été une belle alternative pour communiquer, faire mieux connaître la maladie, inviter les gens à se faire vacciner ».

Dr Nana Konaté de l’hôpital du district de la CIV abonde dans le même sens, qui estime que la toile est d’un apport capital dans la mobilisation pour la vaccination contre la COVID-19.

De son côté, le chef du programme du service d’immunisation, le Dr Ibrahim Diarra, reconnaît le rôle de la toile dans les efforts pour mener la campagne. Selon Facebook, en 2020, l’implication des réseaux sociaux aurait attiré plus de 2 milliards d’utilisateurs. Le Mali compte 2 millions d’utilisateurs de Facebook.

Pour mieux vulgariser leur contenu, la communauté des blogueurs s’est s’associée à des radios de proximité de Tomboutou, Mopti, Sikasso, Koutiala et Bamako pour atteindre plus de personnes. « Les fausses informations se répandent plus rapidement et facilement que le ce virus, et elles sont toutes aussi dangereuses », a dit le directeur général de l’OMS, Tedros Adhamom Ghebreyesus à propos de la contribution des réseaux sociaux dans la lutte contre la COVID-19.

Khadydiatou SANOGO, Ce reportage est publié avec le soutien de Journalistes pour les Droits humains (JDH) au Mali et Affaires Mondiales Canada.

Commentaires via Facebook :