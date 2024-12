Commémoration de la semaine nationale de lutte contre le VIH/SIDA : Le Haut Conseil National de Lutte contre le Sida fait le point

Dans le cadre de la commémoration de la journée mondiale de lutte contre le Sida, couplée à la semaine nationale de lutte contre sida, le représentant du ministère de la Santé et du Développement social, celui du Secrétaire Exécutif du Haut Conseil National de lutte contre le sida, ainsi que la représentante de ARCAD SANTÉ PLUS, ont animé le lundi 23 décembre 2024 une conférence de presse. L’objectif était d’informer sur les différentes activités en cours, la rencontre s’est tenue au siège du Haut Conseil de lutte contre SIDA

La présente conférence s’inscrit dans le cadre des activités de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida, couplée au Mali à la célébration de la Semaine nationale de lutte contre le sida. Les conférenciers : le Dr Mamadou Diop, représentant du ministère de la Santé et du Développement social, le Dr Adam Yattassaye-Camara de ARCAD SANTÉ PLUS, Alpha Macky Tall d’ARCAD et Moussa Diakité représentant du Secrétaire Exécutif du Haut Conseil National de Lutte contre le Sida (HCNLS), ont signalé que plusieurs activités ont été menées par les acteurs impliqués depuis le lancement officiel de l’événement par les autorités à Ségou.

Il s’agit entre autres d’organisations des séances de sensibilisation et de dépistage, des mobilisations communautaires, des mobilisations sociales menée par ARCAD SANTÉ PLUS sur la consultation prénatale en lien avec le VIH/SIDA et autres activités toujours dans le sens de la prévention et la prise en charge contre cette maladie.

Parlant du thème de l’édition présente « Promouvoir les droits humains, c’est contribué à éliminer le SIDA », les conférenciers ont déclaré que la lutte contre la lutte est à un tournant décisif, et qu’il était important d’y intégrer l’aspect droit afin de combattre les stigmatisations.

Rassurant sur la réduction des cas de manière générale, ils soulignent toutefois de la féminisation du phénomène et sa propagation chez les jeunes. Aussi, ils ont invité l’ensemble des citoyens à se mobiliser pour l’atteinte de zéro sida en 2030.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

