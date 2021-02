Face à la recrudescence de la maladie à Coronavirus, la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) s’organise pour y mettre fin. Avec près de 346 314 cas répertoriés à ce jour, l’Afrique de l’Ouest reste très touchée par cette maladie.

Dans le cadre de son plan de riposte contre la pandémie de la maladie à Coronavirus, la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) annonce la mise en place d’un «Fonds renouvelable pour les vaccins». C’est ce qu’a indiqué l’organisation ouest-africaine dans un communiqué, publié à l’issue de la 58e session ordinaire de sa conférence des chefs d’Etat et de gouvernement.

Selon le communiqué, le fonds dont le montant n’est pas encore connu vise à permettre aux pays de la Cédéao de se procurer de plus «de 240 millions de doses de vaccins de préférence ceux approuvés par l’OMS». Cela, à travers des démarches directes et collaboratives auprès des fabricants, des partenaires et des gouvernements étrangers amis qui pourraient être disposés à vendre des doses supplémentaires qu’ils auraient préalablement acquises.

270 millions de doses de vaccins promises aux pays du continent par l’Union africaine

Ce fonds servira à garantir la disponibilité des vaccins anti-Covid dans la région, par un approvisionnement commun à court terme et une fabrication régionale à moyen et long termes. Son lancement intervient à un moment où la course mondiale au vaccin semble désavantager les pays africains qui n’ont toujours pas démarré leurs campagnes de vaccination à grande échelle.

Ce qui a valu le coup de gueule du président sud-africain, Cyril Ramaphosa, qui a dénoncé lors du Forum mondial de Davos (mardi 26 janvier 2021), les stratégies “nationalistes“ d’acquisition des doses par les pays riches.

Une inquiétude relayée par l’Organisation mondiale de la santé et le milliardaire américain Bill Gate qui ont demandé plus de solidarité de la part des pays développés. Le directeur général, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a mis en garde contre le “nationalisme vaccinal“.

Avec 346 314 cas confirmés, 296 597 guéris, 4 614 décès à la date du 31 janvier, l’Afrique de l’Ouest à l’instar des autres parties du continent reste touchée par le Covid-19. Le Mali a annoncé l’achat de 8 millions de doses de vaccins chez la firme anglaise Astra Zeneca. Ce qui vient s’ajouter à l’initiative Covax de l’OMS et à celle de l’Union africaine qui s’est engagée à fournir 270 millions de doses de vaccins aux pays du continent.

Les doses sont attendues au Mali pour fin mars et le début de la vaccination est prévu pour le début du mois d’avril, deux mois avant l’expiration de la date butoir donnée par la Cédéao fixée au mois de juin 2021 au plus tard, comme délai de démarrage des vaccinations dans ses pays membres.

Les chefs d’Etat et de gouvernement de la Cédéao ont annoncé la mise en place d’une tarification des tests anti-covid-19 dans la région. Selon cette décision, les citoyens de la Cédéao ne devront pas débourser plus de 50 dollars (27 000 FCFA) pour obtenir des tests PCR covid-19 dans le cadre de leurs déplacements dans l’espace communautaire. Le prix des tests -variant d’un pays à l’autre- est de 35 000 FCFA au Mali.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre du protocole harmonisé de la Cédéao, relatif à la circulation transfrontalière des personnes et des biens pendant la pandémie. Celui-ci vise à encadrer les déplacements des populations d’un pays à l’autre de l’espace communautaire, tout en harmonisant les nouvelles règlementations des pays concernant la lutte contre le coronavirus.

Abdrahamane SISSOKO

