Le Mali à l’instar de la communauté internationale célèbre la journée mondiale de la drépanocytose qui a été décalée 24 Juin au lieu du 19 juin au Centre de Recherche et de Lutte contre la Drépanocytose (CRLD). C’était sous la présidence du ministre de la santé et du développement social Mme Diéminatou Sangaré. Elle avait à ses côtes le représentant résidant de l’OMS au Mali Christian Itama et plusieurs acteurs de lutte contre la pathologie au Mali. Une occasion d’informer sur cette maladie génétique du sang, mais surtout de sensibiliser le public sur l’importance et la nécessité de se faire dépister. La fondation Orange Mali a saisi l’occasion pour offrir un important lot de médicaments au Centre de Recherche et de lutte contre la Drépanocytose (CRLD).

Peu connue du grand public, la drépanocytose est pourtant la maladie génétique la plus fréquente dans le monde. À l’origine, la maladie touchait principalement le continent africain considéré comme l’un des foyers originels de la pathologie. Mais avec les mouvements migratoires, tous les pays sont aujourd’hui touchés par le fléau a indiqué la représentante du président de l’Association Malienne de Lutte contre la Drépanocytose (AMLUD) Mme Fatoumata Togola.

Elle ajoutera que la drépanocytose est une maladie génétique qui peut avoir des conséquences graves sur la santé. « Le dépistage précoce de cette maladie peut faire toute la différence, car il permet non seulement de détecter la drépanocytose dès les premiers stades, mais aussi d’avoir une prise en charge adaptée et préventive », a-t-elle signalé.

Elle a rendu un vibrant hommage à feue Fatoumata Coulibaly dite FC, ancienne secrétaire générale de l’association qui nous a quitté tout en saluant sa bravoure qui, selon elle, leur ont permis de surmonter plusieurs obstacles qui se sont dressés sur leur chemin. « Aujourd’hui, nous célébrons la journée mondiale de la drépanocytose, une occasion importante pour sensibiliser, éduquer et soutenir les personnes atteintes de cette maladie génétique.

En tant que Centre de Recherche et de lutte contre la Drépanocytose engagé dans la lutte contre la maladie, nous voulons partager des informations essentielles et apporter notre soutien à tous ceux qui sont touchés » a indiqué le professeur Mounir Baby, président du Centre de Recherche et de lutte contre la Drépanocytose (CRLD).

Elle se manifeste par trois symptômes principaux : l’anémie, les crises douloureuses, qui peuvent toucher différents organes, une moindre résistance à certaines infections, a-t-il affirmé avant de mettre la lumière sur le combat qu’ils sont en train de mener au sein du centre pour soulager la souffrance des drépanocytaires du Mali. Mme Coulibaly Awa Diallo, l’administratrice de la fondation Orange Mali, après la remise d’un important lot de médicaments pour soulager la souffrance des patients, a rassuré que sa structure est et restera engagée dans le cadre de la lutte contre la drépanocytose au Mali.

Dr Christian Itama le représentant résidant de l’OMS au Mali a, dans ces propos, évoqué les innovations dans le cadre de la lutte contre la drépanocytose notamment la transplantation au niveau des moelles épineuses pour soulager la souffrance des malades tout en notant que ces innovations ne sont pas encore disponibles dans les pays à revenu faible comme le nôtre.

Quant au ministre de la santé et du développement social Mme Diéminatou Sangaré, elle a annoncé qu’au Mali, c’est plus de 6000 naissances chaque année d’enfants atteints de la drépanocytose. Selon elle, la pathologie est un véritable problème de santé publique qui touche près de 12% de la population malienne et que près de 5% de la population mondiale portent les gènes caractéristiques des hémoglobinopathies, qui sont principalement ceux de la drépanocytose.

La première responsable du département de la santé a rappelé les différentes mesures mises en place dans le cadre de la lutte contre la maladie qui a abouti à la création du Centre de Recherche et de lutte contre la Drépanocytose (CRLD) en 2008 et que malgré les avancées notoires que des défis demeurent et que le gouvernement mettra tout en œuvre pour les relever au grand bonheur des drépanocytaires du pays.

Moussa Samba Diallo

