Le Challenger de la semaine : ‘’Docteur’’ Kalilou Sidibé

Kalilou Sidibé a réalisé son rêve d’enfance en devenant, le 21 décembre 2023, Docteur en Médecine générale à la Faculté de Médecine et d’Odontostomatologie du Mali !

Affectueusement appelé «Docteur» par les intimes depuis l’enfance, Kalilou Sidibé a obtenu son baccalauréat en Série Sciences expérimentales au Lycée Prosper Kamara de Bamako. Il s’inscrit, en 2015 à la Faculté de Médecine et d’Odontostomatologie. Parallèlement à ses études en médecine, le jeune Kalilou Sidibé fréquente l’Institut de Formation de Maîtres (IFM) de Kangaba où il obtient en 2019, son diplôme en sciences naturelles et physique-chimie, niveau fondamental.

Ces parchemins traduisent ainsi l’engagement et le dévouement de Dr Kalilou Sidibé. La richesse et la pertinence de sa thèse intitulée : «Pronostic Materno-Foetal des Evacuations Sanitaires Obstétricales au Centre de Santé de Référence de la Commune V du District de Bamako» constituent une contribution de taille à la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelle et périnatale.

Les résultats des travaux de recherche de Dr Sidibé ont révélé un pronostic périnatal très sombre, avec une augmentation de 5,39 fois des mort-nés et 4,69 fois des décès néonatals. Il met en lumière une fréquence de 4,78% d’évacuations, dont 300 cas parmi les 6 275 accouchements

Pour permettre à ce système de jouer pleinement son rôle dans la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelle et périnatale, Dr Sidibé a formulé auprès des personnels et autorités sanitaires et des populations quelques recommandations. Il s’agit de promouvoir les consultations prénatales recentrées avec le dépistage précoce des facteurs de risques liés à la grossesse, planifier les grossesses, promouvoir la formation continue du personnel, etc.

Boubacar Idriss Diarra

Commentaires via Facebook :