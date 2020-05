L’OMS suspend les tests de l’hydroxychloroquine et de la chloroquine contre le Covid-19

Les tests de l’hydroxychloroquine et de la chloroquine dans la lutte contre le Covid-19 ont été provisoirement suspendus par l’OMS, a fait savoir le directeur général de l’organisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

L’Organisation mondiale de la santé a décidé de faire une pause dans la série de tests de l’hydroxychloroquine et de la chloroquine contre le Covid-19 pour évaluer leur efficacité, a indiqué le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. «Le groupe exécutif a suspendu provisoirement l’utilisation de l’hydroxychloroquine dans le cadre de l’essai de solidarité», a-t-il noté.

“The review will consider data collected so far in the Solidarity Trial and, in particular robust randomised available data, to adequately evaluate the potential benefits and harms from this drug”-@DrTedros #COVID19

— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 25, 2020

Il a fait remarquer que ces médicaments étaient toujours considérés comme ne présentant pas de danger pour les patients atteints de maladies auto-immunes et de paludisme.

Tedros Adhanom Ghebreyesus avait précédemment annoncé un «essai de solidarité» mondial visant à trouver des traitements contre le Covid-19.

L’hydroxychloroquine défendue par Didier Raoult

Entretemps, Didier Raoult, qui défend l’utilisation de l’hydroxychloroquine dans le traitement de la maladie a condamné les récentes études qui se montrent sceptiques quant à son efficacité, déclarant qu’elles étaient basées sur le «big data mal maîtrisé».Le professeur marseillais a évoqué dans une nouvelle vidéo «une étude foireuse faite avec le big data» qui est, selon lui, «une espèce de fantaisie complètement délirante, qui prend des données dont on ne connaît pas la qualité et qui mélange tout». Source: https://fr.sputniknews.com/

