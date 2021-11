Lutte contre la covid-19 au Mali : Les étudiants de la FSEG éclairés par l’académie des sciences sur les variants et les vaccins administrés au Mali

L’académie des sciences du Mali, dans le but de lutter contre la pandémie de covid-19 au Mali, a organisé une conférence débat, le samedi 30 octobre 2021, à la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (FSEG). L’objectif était d’informer les étudiants de ladite faculté des différents variants de la pathologie et les vaccins administrés au Mali, et les inciter à se faire vacciner afin de stopper l’élan de la pandémie sur l’espace universitaire et au Mali. C’était en présence des ministres de la santé et du développement social, Mme Diéminatou Sangaré, et de l’enseignement supérieur et de la recherche, Pr. Amadou Keïta, du président de l’académie des sciences du Mali, Abdel Karim Koumaré, et devant plusieurs étudiants.

Le professeur Mamadou Aguibou Thera, membre de l’académie des sciences du Mali, a entamé ses propos en faisant la genèse de la pandémie au Mali et a signalé que tous les virus, y compris le SARS-CoV-2, le virus responsable de la COVI-D-19, mutent avec le temps et la plupart des mutations n’ont que peu ou pas d’incidence sur les propriétés du virus. Selon lui, cependant, certaines mutations peuvent affecter les propriétés du virus et influer, par exemple, sur la facilité avec laquelle il se propage, la gravité de la maladie qu’il entraine ou l’efficacité des vaccins, des médicaments, des outils de diagnostic ou des autres mesures sociales et de santé publique. Il a informé que L’Organisation Mondiale de la Santé suit et évalue l’évolution du SARS-CoV-2 depuis janvier 2020, en collaboration avec ses partenaires, des réseaux d’experts, des autorités nationales, des institutions et des chercheurs et que l’apparition, fin 2020, des variants qui présentaient un risque accru pour la santé publique mondiale a conduit à caractériser des variants à suivre et des variants préoccupants, afin de hiérarchiser les activités de surveillance et de recherche au niveau mondial pour orienter la riposte à la pandémie de COVID-19. « Les stratégies et mesures actuelles recommandées par l’OMS restent valables contre les variants du virus identifiés depuis le début de la pandémie et les données provenant de plusieurs pays où la transmission de variants préoccupants est importante montrent que les mesures de santé publique et sociale, y compris les mesures de lutte anti-infectieuse, ont contribué efficacement à réduire le nombre de cas de COVID-19, d’hospitalisations et de décès », annonce-t-il.

Le professeur Thera a informé les étudiants que des équipes de vaccination sont dans l’enceinte de l’université. Il les a ensuite invités à se faire vacciner pour freiner l’élan de propagation de la pathologie non seulement dans l’espace universitaire, mais aussi au Mali. Par ailleurs, il les a conviés à sensibiliser autour d’eux.

Les ministres de la santé et du développement social, Mme Diéminatou Sangaré et de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Pr. Amadou Keïta, ont félicité les membres de l’académie des sciences du Mali pour l’initiative qui, selon eux, permettra d’informer les étudiants sur la covid-19, et de leur inculquer les moyens de se prémunir. Le président de l’académie des sciences du Mali, Abdel Karim Koumaré, a fait savoir que les étudiants constituent des cibles sensibles. Pour lui, cette conférence sera une aubaine pour les étudiants d’avoir des informations fiables sur la maladie afin de d’atténuer sa propagation.

Moussa Samba Diallo

