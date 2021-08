Lutte contre la pandémie de covid-19 : Le G5 Sahel et ses partenaires au chevet du Mali

Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie de covid-19au Mali, le projet d’appui en faveur des pays du G5 Sahel pour la lutte contre la pandémie et ses partenaires du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) et de la Banque Africaine de Développement (BAD) ont offert, le vendredi 20 août 2021 au sein du ministère de la santé, un important lot d’articles médicaux d’une valeur de plus de 700 millions de FCFA au ministre de la santé et du développement social.

Le représentant du HCR au Mali, Buti Kale, a, dans ses propos, signalé que ce geste est une volonté des trois structures afin de marquer leur solidarité dans la lutte contre la pandémie de covid-19. Il a indiqué que le don est composé de 15 tentes médicalisées ; 11 machines de test PCR et extracteur d’acide nucléique ; 14 255 désinfectants pour mains et lève-patients ; 2000 kits de diagnostic de milieu de transport viral ; 4750 bouteilles de gel désinfectant pour les mains ; 128 cartons de désinfectants, réanimateurs, dextroses 5%, seringues et cathéters ; 20 cartons de test PCR et 315 pièces de test rapide ; 18 cartons de lunettes de protection et de blouses ; 6 cartons de azithromycine en comprimés ; 6 cartons d’intraveineuses ; 19 palettes de gangs, de sacs mortuaires, de respirateurs, de seringues, de stylets d’intubation, de paracétamol, de vitamine B en comprimés et de sodium chloride ; 8 palettes de distributeurs de gel, de masques et de désinfectant de l’air.

Le budget total de la donation, selon ses dires, est de 719 985 194 FCFA. Il a aussi dit qu’ils souhaitent renouveler leur engagement pour épauler le Mali dans la lute contre le virus en ne laissant personne pour compte, y compris les réfugiés, les rapatriés ou les déplacés internes. Bri Firmin, le représentant du Directeur pays de la Banque Africaine de Développement, a indiqué que ces dons contribueront à la modernisation des établissements et des structures du ministère de la santé et du développement social du Mali.

Quant au coordonnateur et point focal des actions du G5 Sahel au Mali, Chérif Hamadoun Ba, il a rappelé plusieurs autres actions réalisées au Mali en faveur de la lutte contre la pandémie et que ce don est une contribution additionnelle pour l’amélioration des conditions du personnel soignant et de la population malienne. Diéminatou Sangaré, la ministre de la santé et du développement sociale, a salué le geste du G5 Sahel et ses partenaires et a attesté qu’il concourra à briser la chaîne de transmission de la maladie au Mali.

Moussa Samba Diallo

