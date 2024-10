Lutte contre le cancer : MSF fait une donation d’intrants de dépistage au Ministère de la Santé et du développement Social.

Dans le cadre de la campagne d’Octobre Rose édition 2024, Médecins Sans Frontières a procédé à la donation d’intrants dédiés aux dépistages de cancer à l’Office National de la Santé de la Reproduction, ce mardi 24 septembre 2024. Cette donation vise à renforcer les efforts du Ministère de la Santé et du développement social dans la lutte contre le cancer du sein et du col de l’utérus en facilitant l’accès au dépistage gratuit afin de réduire le nombre de décès liés à cette maladie.

Depuis 2018, MSF intervient au service d’hémato-oncologie du CHU de l’hôpital Point G à Bamako pour appuyer les autorités dans la prise en charge gratuite des cancers du sein et du col de l’utérus. Le package de soins offerts par MSF comprend les soins spécifiques tels que la chimiothérapie, la chirurgie et radiothérapie, les soins palliatifs avec des visites à domicile des patients, l’accompagnement social pour les plus vulnérables, les soins psychologiques ainsi que les activités de dépistage précoce.

Depuis début 2024, les équipes de MSF et celle du Ministère de la Santé et du Développement ont entamé un processus de réajustement au tour des soins offerts par MSF. Ainsi, depuis mars 2024, les équipes de MSF ont arrêté les activités liées au dépistage du cancer de sein et du col de l’utérus dans toutes les structures où l’organisation menait cette activité.

« Après six ans de collaboration avec le ministère de la santé, nous avons mis en place un comité de pilotage conjoint afin de redéfinir et réajuster la prise en charge fournie par MSF. MSF va désormais orienter son appui exclusivement sur la prise en charge médicale directe chez les patientes dépistées positives. Ceci dit, les femmes vont continuent à bénéficier la prise en charge gratuite de MSF après qu’elles aient apporté les résultats des tests effectués, analysés et approuvés en réunion médicale des oncologues au service d’hémato-oncologie du CHU de l’hôpital Point G » , déclare GAMBA Félicité Chantal, Coordinatrice médicale de MSF au Mali. Une fois les cas prouvés en réunion médicale, ajoute-elle, MSF admet les nouvelles inclusions dans sa cohorte et accompagne les malades tout au long de leur processus de traitement jusqu’à la rémission en prenant en charge les frais liés à la chimio, la radiothérapie et à la chirurgie. « Nos activités de soins palliatifs avec des consultations à domiciles des patents ainsi que l’accompagnement social et psychologique vont demeurer », rassure Dr Chantal.

Le dépistage précoce du cancer du sein et du col n’est plus un volet intégrant des activités de MSF. Cependant, nous continuer à appuyer les efforts du Ministère dans la formation du personnel et fourniture d’intrants ponctuelle et encourageons les femmes au dépistage précoce surtout pendant cette campagne d’octobre rose.

De 2020 à mars 2024, 298 672 femmes ont bénéficié d’un dépistage gratuit (sein et utérus) dont 2654 de femmes positives et incluses dans la prise en charge offerte par MSF, 7 692 de chimiothérapie réalisée, 11 844 consultations médicales, 15214 pansement réalisés et 2 270 de visite à domicile pour les soins palliatifs (soutien psycho-social, pansement à domicile, consultation médicale).

Au CHU de l’hôpital Point G, Médecins Sans Frontières a construit des zones de déchets des produits toxiques et s’est aussi engagée dans la réhabilitation et équipement du laboratoire d’analyse (Anapath) pour aider le personnel du Ministère à réaliser des examens de qualité et dans des délais plus courts.

Nous sommes ouverts à la coordination avec les autorités pour garantir que les populations continuent de recevoir des soins médicaux de qualité et que le service de dépistage ainsi que la prise en charge puissent bien fonctionner.

