Lutte contre le glaucome : Un véritable problème de santé publique

L’Association Malienne de Lutte Contre le Glaucome (AMLG) et son partenaire Sightsavers ont célébré la semaine nationale de lutte contre le glaucome au Mali, le 25 mars 2023 à la Maison des Aînés, sous le thème « Le dépistage est primordial». Ils ont saisi cette occasion pour inviter les jeunes filles et garçons à se faire dépister pour réduire tout risque. La conférence a été animée par Mme Sidibé Fatoumata Tata, ophtalmologiste, entourée de Diogo Kéita, le président, son secrétaire général Mikahilou Maïga, ainsi que les hommes de médias.

« Le glaucome est une neuropathie optique chronique d’évolution rapide qui atteint la tête du nerf optique associée à une tension intraoculaire élevée avec atteinte du champ visuel, voire une cécité si rien n’est fait », a expliqué la spécialiste. Par ailleurs, elle a mentionné que l’hérédité joue un rôle dans la transmission du glaucome. Quand on a un parent glaucomateux, dit-elle, on a 50% de chance de développer le glaucome. En ce qui concerne sa prise en charge ou encore son traitement, la conférencière dira qu’il y a plusieurs techniques, à savoir le traitement médical, le traitement physique, c’est-à-dire le traitement avec le laser, et le traitement par la chirurgie qui contribue à faire baisser la tension intraoculaire et permet de diminuer l’évolution vers la cécité. Pour un patient qui est atteint de la cécité ou l’absence totale de vision, Mme Fatoumata Tata a indiqué que si un patient glaucomateux est à la phase de la cécité, cela est irréversible. « C’est pourquoi on dit que le glaucome est la première cause de cécité irréversible », a déclaré Mme Fatoumata.

Durant cette semaine, le président Diogo Kéita a fait savoir qu’ils vont faire la sensibilisation à travers les médias, précisément les radios et les télés, en organisant des débats sur la maladie. En plus de cela, ajoute-t-il, il y a la stratégie des dépistages avec l’appui de nos partenaires comme les services de santé et certains cabinets de soins dont les consultations vont continuer toute la semaine. Selon le président, l’objectif est d’attirer l’attention des autorités du Mali sur cette maladie qui est en réalité un véritable problème de santé publique. À la fin de la rencontre, il y a eu des dépistages gratuits sur place d’une vingtaine de personnes parmi elles des hommes de médias.

B.S.T

