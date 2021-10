Lutte contre les maladies au Mali : Les subventions du Fonds Mondial présentées au ministre de la santé

Les subventions du Fonds mondial pour le Mali ont été présentées au ministre de la Santé et du Développement Social, Mme Diéminatou Sangaré, le mardi 28 septembre dernier, dans la salle de conférence de son département. C’était en présence de la représentante du Comité de Coordination du Mali (CCM), Mme Hawa Diarra.

C’est dans le cadre de la lutte contre les maladies que Mme le ministère de la santé et du développement social a bénéficié du Secrétariat du Fonds Mondial, à titre de subventions des financements importants, à travers plusieurs rounds, auxquels le département a soumissionné dont les premières subventions ont été allouées au Mali à partir de 2003, qui, au départ destinées au financement d’activités de lutte contre le VIH SIDA, le paludisme et la Tuberculose, à travers des plans d’actions approuvés par le Comité de Coordination du Mali (CCM) et le secrétariat du Fond Mondial.

Il faut préciser que cinq cent millions de dollars américains ont été alloués au Mali par le Fonds Mondial depuis 2001. Les subventions actuelles en cours d’exécution sur la période 2021-2023 est de 72 824 694 euros pour le VIH SIDA, 9 440 423 euros pour la Tuberculose, 70 685 656 euros pour le paludisme , et 22 000000 euros pour RSS.

Il faut préciser qu’il y a eu des difficultés dans la relation entre le Fonds Mondial et le Mali en 2001, qui ont pour conséquence recrutement d’agence de gestion fiduciaire. Mais depuis 2018, la gestion des subventions a été confiée à l’unité de gestion GAVI, sous la tutelle du Ministère.

En marge de la cérémonie, Mme le Ministre s’est dite heureuse de ces subventions à l’intérêt des Maliens. Elle a par la suite remercié le Fonds Mondiale, et sa représentante au Mali, en compagnie de toute son équipe, pour leur engagement et leur professionnalisme constant aux cotés des structures de mise en œuvre pour le bien être des populations.

« Malgré le contexte actuel de crise sanitaire de lutte contre la Covid-19 dans lequel se trouve le monde, d’autres maladies telles que le VIH, la Tuberculose ainsi que le paludisme ne doivent guère être ignorées », a-t-elle souligné dans discours.

Plus loin, Mme le Ministre a précisé que le montant des subventions octroyé s’élève à 201 264 465 Euros pour le VIH, la Tuberculose, le paludisme, le renforcement du système de santé et la Covid, soit un peu plus de 131 828 224 575 FCFA pour l période de 2021-2024. « Il nous appartient, à l’entame de cette nouvelle collaboration marquée par le retour des structures nationales dans la gestion de prendre les dispositions utiles pour une gestion efficiente et efficace des ressources en vue d’une mise en œuvre effective des interventions », a-t-elle ajouté.

Elle finira avec assurance que son département et les structures directement responsables de la gestion programmatique et financière des subventions ne ménageront aucun effort pour une gestion rigoureuse, efficace et efficiente des fonds pour l’atteinte des objectifs contractuels.

La représentante du Fonds Mondial au Mali, Hawa Diarra, a, quant à elle, précisé que ladite rencontre à l’initiative du Ministère de la Santé et du Développement Sociale demeure une occasion pour elle de « présenter » le CCM-Mali, mais aussi « d’échanger sur les enjeux et défis liés aux subventions accordées par le Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le paludisme dans un système de santé fort et résilient ».

Pour répondre à ces maladies, le partenariat du Mali avec le Fonds Mondial, à travers le CCM-Mali, a mobilisé à nos jours environ 250 milliards de francs CFA, sans oublier le renforcement du système de santé, a rappelé Hawa Diarra au cours de son allocution, avant d’annoncer l’augmentation de l’enveloppe financière de 2021-2024. Pour améliorer le CCM, Mme Diarra sait compter sur les plus hautes autorités pour l’accompagnement sur plusieurs plans.

S. C

Commentaires via Facebook :