Dans le cadre de la riposte contre la pandémie de la maladie à Coronavirus (Covid-19), le Premier ministre, Dr Boubou Cissé, a visité le mardi 24 mars, le Centre de Coordination et de Gestion des Crises (CE.CO.GEC).

– Maliweb.net – C’est pour s’assurer de sa fonctionnalité que le Premier ministre, Dr Boubou Cissé, a visité le Centre de Coordination et de Gestion des Crises (CE.CO.GEC), qui a été mis en place par le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile.

Il s’agit selon le Premier ministre, Dr Boubou Cissé, de s’enquérir des conditions dans lesquelles le pays est en train de gérer la pandémie de la maladie à Coronavirus, qui frappe toute l’humanité. Il a indiqué que bien que le Mali n’est pas touché par la maladie, des dispositions doivent être prises pour se prémunir contre la pandémie.

Car d’après le chef du gouvernement, le plus important dans une crise reste sa gestion. Pour cela, il faut en plus des outils et des mécanismes à faire déclencher, des outils de gestion et de coordination. Le CE.CO.GEC dispose de toutes les cellules de décision qui sont alimentées par d’autres dites de moyens ou de renseignements. « C’est un centre à partir duquel, on a des informations sur tout le pays », affirme-t-il.

A titre d’exemple, le Premier ministre a indiqué qu’il y’a 135 caméras dans la ville de Bamako dont certaines braquées directement à l’aéroport Président Modibo Kéïta Senou. Celles-ci permettront de faciliter la recherche de tout sujet contaminé qui serait venu par un vol commercial. Le chef du gouvernement a assuré qu’on peut à partir du CE.CO.GEC permettre de cibler le malade en question et de voir toute suite les personnes avec lesquelles il aurait été en contact, les identifier et les mettre en quarantaine avant leur prise en charge.

La visite du Chef du gouvernement s’est coïncidée avec une des sessions de la plateforme nationale de réduction des risques liés à la crise de la pandémie de la maladie à Coronavirus. Cette session, selon le Premier ministre, vise à faire un état des lieux de la situation du virus au Mali et voir sa vulnérabilité. Il a indiqué que la plateforme a fait des scénarii de développement du virus au cas où il y’aura des éventuels cas dans le pays. « Ils feront l’objet de recommandations au niveau des politiques pour des décisions à prendre», a-t-il précisé.

Il faut rappeler que le Premier ministre était accompagné par le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, Général Salif Traoré, et celui de la Santé et des Affaires Sociale, Michel Hamala Sidibé.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

