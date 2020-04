Suite à la contamination d’un médecin de la maladie à Coronavirus (Covid-19), le syndicat des médecins du Mali (SyMeMa) exige la distribution rapide et suffisante de matériels de protection aux médecins et autre personnel sanitaire du secteur public et privé.

-Maliweb.net- C’est un véritable cri de détresse que lance le syndicat des médecins du Mali (SyMeMa), qui dans un communiqué en date du 30 mars déplore le manque de moyens dans les structures sanitaires du pays. Cette sortie du SyMeMa fait suite à la contamination d’un médecin de la maladie à Coronavirus. Celui-ci selon nos informations a été contaminé lors de l’examen d’un malade.

Le SyMeMa rappelle que si des dispositions ne sont pas prises, la situation serait catastrophique. C’est pourquoi, il fait part au ministre de la Santé et des Affaires sociales son inquiétude et son indignation face à la pénurie voire l’absence de matériels de protection pour les médecins et autre personnel sanitaire contre le Covid-19 dans les structures sanitaires sur toute l’étendue du territoire national.

« Un médecin/Agent de santé contaminé est une menace, un grand risque pour ses malades et pour sa propre famille » rappelle le syndicat, qui exige sans délai la distribution rapide et suffisante de matériels de protection aux médecins et autre personnel sanitaire du secteur public et privé afin que le personnel soignant puisse accomplir efficacement sa mission régalienne.

Le ministère de la Santé et des Affaires Sociales n’a pas pour le moment réagit au communiqué, selon le Dr Mamadou Kéïta, secrétaire aux relations extérieures aux revendications du SeMeMa. Celui-ci a indiqué à maliweb.net que nonobstant les dispositions prises par les autorités sanitaires depuis l’apparition de la maladie au Mali, les insuffisances demeurent.

De son avis, les structures sanitaires manquent cruellement de moyens. « Il faut prier que la situation ne perdure pas. Sinon nous allons tous périr », a-t-il prévenu. Pour mémoire, le Mali a connu son premier cas de la maladie à Coronavirus le jeudi 26 mars. Le pays enregistre à ce jour 31 cas dont 3 décès.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :