Mali : des résultats satisfaisants engrangés dans la lutte contre les maladies tropicales négligées

Le Mali, à l’instar de la communauté internationale, a célébré, le jeudi 27 avril, la journée mondiale de lutte contre les maladies tropicales négligées (MTN). C’était sous l’égide de la ministre de la Santé et du Développement social, Diéminatou Sangaré.

Placée sous le thème : « Agissons maintenant. Agissons ensemble. Investissons pour vaincre les maladies tropicales négligées », l’objectif de la célébration de la journée mondiale de lutte contre les maladies tropicales négligées est de mobiliser les décideurs et les communautés pour les actions durables de contrôle, d’élimination ou d’éradication des maladies tropicales négligées (MTN).

Les maladies tropicales négligées constituent un problème de santé publique dans notre pays comme l’attestent les résultats des enquêtes réalisées en 2007 dans le cadre de l’intégration. Parmi celles-ci, on peut citer le Trachome, la Filariose Lymphatique, l’Onchocercose, les schistosomiases, les géohelminthiases, la lèpre, le ver de Guinée et la Trypanosomiase Humaine Africaine (THA).

Les enquêtes de prévalence menées à travers le pays ont permis de montrer que de nombreuses zones sont co-endémiques de plusieurs de ces maladies et que les prévalences de ces maladies restent encore élevées, en dépit des efforts fournis. Les cartographies ont montré que les maladies tropicales négligées sont réparties sur l’ensemble des 75 districts sanitaires.

Les MTN bien qu’entrainant une faible mortalité, ont des répercussions négatives sur la santé car elles entraînent une morbidité grave, une stigmatisation, une discrimination sociale et restent un obstacle de taille au développement socio- économique. C’est pourquoi, le Mali a mis en œuvre les directives de l’OMS pour l’élimination et le contrôle des MTN.

Le Mali dans sa stratégie de lutte contre les MTN a élaboré et mis en œuvre des plans stratégiques quinquennaux, a rappelé la ministre de la Santé et du Développement social. Ce qui a permis d’atteindre des résultats satisfaisants, tels que : L’arrêt du traitement de masse contre la filariose lymphatique et les Géohelminthiases (les prévalences étant devenues très faibles voir nulles dans les sites évalués) ; L’élaboration d’un draft de dossier d’élimination de la filariose lymphatique ; La soumission à l’OMS du dossier d’élimination du trachome comme problème de santé publique ; La notification de zéro cas humain de Ver de Guinée en 2022….

14,5 millions de personnes vivant en incapacité

Selon Diéminatou Sangaré, les interventions contre les maladies tropicales négligées comptent parmi les mesures qui contribuent à l’instauration de la couverture sanitaire universelle. « La lutte contre les MTN est essentielle pour progresser sur la voie de la couverture sanitaire universelle », a commenté la cheffe du département de la Santé et du Développement social.

« Dans l’ensemble, des progrès considérables ont été accomplis depuis 2012, date de la publication de la première feuille de route relative aux maladies tropicales négligées », a rappelé le représentant du Bureau de l’OMS au Mali. Selon Dr Josué Kivula, des progrès constants ont été enregistrés jusqu’à la fin de l’année 2019, lorsque la pandémie de la maladie à coronavirus (COVID-19) a commencé à faire des ravages.

A noter que l’OMS gère un portefeuille diversifié de 20 maladies et groupes de maladies dont le fardeau de santé publique est souvent négligé – négligé – par les autorités compétentes ou les organes décisionnels. Des estimations prudentes indiquent que ces maladies tropicales négligées représentent quelque 14,5 millions de personnes vivant en incapacité, avec des variations significatives entre les pays tropicaux et non tropicaux et les zones développées et en développement.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

