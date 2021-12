Depuis que les Etats-Unis ont décidé de faire obligation de test virologique de moins d’une journée pour voyager vers les USA, l’obtention de résultats des tests covid-19 au Mali vers ce pays pose beaucoup d’ennuis. Le département de la Santé est interpellé.

Depuis le 6 décembre 2021, le département d’Etat des Etats-Unis et les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) a décidé d’une nouvelle formule de test virologique pour voyager vers les Etats-Unis.

Dans la note, les autorités américaines précise « …les passagers âgés de 2 ans et plus voyageant à destination des États-Unis, à partir de tout pays étranger doivent présenter lors de leur embarquement le résultat d’un test de dépistage virologique négatif réalisé moins de 1 jour avant le vol. Ces mesures s’appliquent même en cas de simple transit sur le territoire américain ».

Il est également souligné que « Les voyageurs ne pouvant présenté de document attestant de la réalisation d’un test de dépistage virologique dans les délais requis se verront refuser l’embarquement ».

Au Mali, la mesure américaine a fait l’objet de grincement de dent chez plusieurs voyageurs vers les Etats-Unis, en ce sens qu’à l’INSP et dans les structures privées, pour mettre la main sur un résultat de test covid-19, c’est la croix et la bannière. Il faut 24 heures soit le lendemain du test pour l’obtenir. Autrement dit, le résultat d’un test ne s’obtient pas le même jour comme voulu par les américains soit le jour du test covid.

Cette nouvelle donne handicape les voyageurs en partance pour les USA. Ceux-ci selon plusieurs témoignages ont de la peine à avoir leur document de voyage en raison du délai fixé.

« J’ai effectué mon test Covid comme recommandé par les USA. Quand j’ai voulu récupérer mon résultat dans l’après-midi, les agents de l’INSP m’ont fait savoir qu’il n’était pas disponible, alors que la convocation pour le vol de 21 heures était prévue à 18 heures. Il a fallu que je tape à plusieurs portes pour que je sois satisfait », martèle une dame venue au Mali pour un mariage.

Cette situation est a déploré dans certaines structures privées habilitées à effectuer le test Covid voyages. Mercredi 15 décembre 2021, A. K. se présente dans une clinique privée certifiée. Après son test de dépistage, elle demande à l’agent si elle peut passer récupérer dans l’après-midi vu que son vol était prévu dans la soirée. Peine perdue ! L’agent le lui a clairement dit qu’il est impossible d’avoir le résultat avant son voyage. C’est après « moult tractations » qu’elle a pu avoir son résultat.

« Nous lançons un appel aux autorités afin de donner des instructions pour ces cas spécifiques nous concernant », a souhaité notre interlocuteur.

Devant cet état de fait, le ministère de la Santé du Mali doit monter au créneau et instruire aux centres de dépistages de mettre les résultats de test covid à la disposition des voyageurs à destination ou en transit aux USA comme exigé par le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) américains.

Si dans plusieurs pays, la validité du test covid est fixée entre 72 et 5 jours, aux Etats-Unis, les voyageurs subissent un test viral Covid-19, 3 à 5 jours après leur arrivée, et les voyageurs non vaccinés sont mis en quarantaine pendant 7 jours après le voyage.

Djibril Diallo

Commentaires via Facebook :