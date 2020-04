Le ministère de la Promotion de la femme, de l’enfant et de la famille intensifie ses mesures pour réduire au maximum les risques de propagation de la maladie à coronavirus. En plus des multiples sessions de communications avec les groupements de femmes, les médias, Madame le ministre le Dr Diakité Aïssata Kassa Traoré s’est entretenue avec ses collègues du département pour un réaménagement temporaire du travail visant à encore plus préserver et protéger le personnel contre le COVID 19. Et pour ce faire le ministre privilégie désormais de travailler à distance avec une partie de ses collaborateurs pour les persévérer, une décision qui s’inscrit au lot des mesures barrières contre le COVID 19. Comme expliqué par le Dr Diakité Aïssata Kassa Traoré à son équipe notamment les chargés de mission et d’autres personnels du département, cette décision n’a d’autre but que de les prémunir de tout risque de contracter le COVID19. Elle a donc demandé à certains de ses plus proches collaborateurs de rester chez eux tout en restant disponibles pour continuer les missions. « Il ne s’agit point d’un chômage technique ou d’une sanction mais juste une décision responsable de protection du personnel comme vue dans d’autres structures ou sous d’autres cieux » a-t-elle éclairée. Avant d’inviter tout le monde à s’adapter à ces nouvelles conditions de travail. Cette décision a été plus qu’apprécié par les travailleurs qui ont tenu à remercier le ministre qui, depuis avant l’apparition du Covid 19, ne cesse d’initier des stratégies qui ont pour but de prévenir ladite maladie. Selon eux les actions que mène le département permet de prévenir, de protéger le personnel et puis, par la même occasion, contribue à la protection de la santé publique en général.

Rappelons qu’à ce jour, le nombre de cas positifs enregistrés au Mali est de 190 dont 13 décès pour un total de 34 patients guéris du Covid 19.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

