Relance des activités de l’Usine Malienne de Produits Pharmaceutiques : Restaurer la société pharmaceutique pionnière du Mali pour en faire à nouveau une référence dans la sous-région.

La relance de l’Usine Malienne de Produits Pharmaceutiques s’inscrit dans le cadre des recommandations des ANR et vise à répondre à des besoins fondamentaux des maliennes et des maliens. L’objectif visé est de renforcer l’industrialisation du secteur pharmaceutique national tout en rendant les médicaments disponibles à des coûts abordables et de qualité, afin d’asseoir la position de l’UMPP comme une référence pour le marché malien dans une confédération AES dynamique.

A cet effet, deux ministres du Gouvernement, le médecin Colonel Assa Badiallo TOURÉ et Moussa Alassane DIALLO, de l’Industrie et du Commerce, ont visité les locaux de l’UMPP ce mercredi 19 février 2024, ce qui a permis aux hôtes du jour de constater de visu les enjeux et les acquis de cette usine stratégique. Cette visite qui a pour objectif sa relance par les moyens de l’Etat, vise à accroitre l’offre de médicaments essentiels sur le marché national et international.

A l’issue de la visite guidée le Directeur Général de la société pharmaceutique, le médecin Lieutenant-Colonel Abdoul Aziz Bah, a expliqué que se sa relance à ce jour deux lignes de production sont opérationnelles ; une ligne pour les Comprimés avec une capacité de sept (07) millions de comprimé par mois et une ligne pour les Sirops avec une capacité de 20 millions de flacon de sirop par an. Selon lui, l’usine a produit en 2024, 31 282 comprimés d’Aspirine, 14 244 comprimés de Paracétamol, 496 800 comprimés de Métronidazole, 150 300 flacons de sirop Prométhazine et 151 756 flacons de sirop Carbetux, réalisant ainsi un chiffre d’affaires de plus de 331,366 millions de FCFA.

C’est pourquoi, la relance de l’UMPP s’avère aujourd’hui une nécessité. Elle se fera en deux phases. Une première phase de relance va concerner le maintien et la continuité de la production tout en renforçant la capacité des chaînes en état de fonctionnement dans 12 produits commercialisés. La seconde portera sur la modernisation des équipements à travers la création de nouvelles unités pharmaceutiques.

L’ordre des pharmaciens s’est engagé à accompagner l’UMPP à retrouver son envergure d’antan, permettant ainsi de réduire considérablement le taux d’importation de médicaments.

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, a pour sa part évoqué les stratégies visant à la diversification de la chaîne de production et la manière d’arriver à l’industrialisation de la production pour la relance effective de l’UMPP.

Accentuant ces propos, le ministre de la Santé et du Développement Social, s’est dit rassuré de voir des hommes engagés, à travailler à l’UMPP malgré les difficultés. Elle a salué l’énorme effort de rénovation constaté pour faire face à la relance afin que chaque Malien et chaque Malienne puisse accéder à des soins de qualité. « Si avec cette usine pharmaceutique, les milliards que l’Etat éjecte dans les soins peuvent être réduis, pourquoi, ne pas aller vers ça ? », a-t-elle conclu.

Réseau de Communication du MSDS.

