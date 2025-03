L’Office national de la santé de la reproduction (ONASR), à travers ses partenaires techniques et financiers, a organisé un déjeuner de presse ce vendredi 28 février 2025. Objectif : présenter aux hommes de médias le référentiel sur les sept bonnes pratiques en santé sexuelle et reproductive pour réduire le taux de mortalité maternelle et infanto-juvénile.

La santé de la reproduction fait partie des priorités du ministère de la Santé et du Développement social. Malgré les progrès enregistrés ces dernières années, les défis en matière de santé de la reproduction restent importants. Il ressort de l’Enquête démographique et de santé au Mali (EDS) VI 2028 que le ratio de mortalité maternelle est de 325 décès pour 100 000 naissances vivantes.

C’est dans ce contexte que l’ONASR, dans son rôle de coordination stratégique, a relancé l’initiative de sélectionner les bonnes pratiques en santé sexuelle et reproductive au Mali afin de capitaliser et documenter l’innovation en matière de santé reproductive.

Ainsi, plusieurs ateliers ont été organisés après la mise en place d’un panel de haut niveau composé d’éminents chercheurs, professeurs, représentants de la société civile et partenaires techniques et financiers. Ces ateliers ont abouti à l’élaboration de sept bonnes pratiques en santé sexuelle et reproductive.

A l’issue du déjeuner de presse tenu ce vendredi 28 février 2025, auquel ont participé Hamadoum Dicko, conseiller technique au ministère de la Santé et du Développement social, représentant le ministre, M. Rock, chef de Coopération de la Grande-Bretagne au Mali, le représentant du directeur général de l’ONASR, ainsi que M. Alain, directeur par intérim de MSI Mali, les responsables de l’Office national de la santé de la reproduction ont présenté aux hommes de médias les sept bonnes pratiques en santé sexuelle et reproductive pour sensibiliser et diffuser les bonnes informations.

Parmi ces sept bonnes pratiques, on peut citer : les comités de femmes utilisatrices des services de santé (CFU), les Maisons d’attente de Bafoulabé et Nioro, avec deux modèles : la maternité institutionnelle et la famille d’accueil (FA), la Maison des mamans de Boni, située dans la Commune de Haïré, cercle de Douentza, région de Mopti, la Famille idéale, un modèle de référence, la Caisse villageoise de solidarité santé (CVSS), implantée dans la région de Kayes, le Comité de coordination des intervenants en santé au niveau du district sanitaire (CCISDS), une approche novatrice de concertation et le Layidumètre, un outil d’évaluation.

Ces initiatives visent essentiellement à améliorer l’accès aux soins et à renforcer l’engagement communautaire en faveur de la santé de la reproduction au Mali. Les partenaires techniques et financiers sont convaincus que l’application stricte de ces bonnes pratiques permettra de sauver des vies.

Ousmane Mahamane

